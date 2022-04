F1 | Szafnauer: "Alpine a 10 cavalli dalle power unit migliori"

Alpine è uno dei team che maggiormente hanno impressionato nelle prime tre uscite stagionali 2022 di Formula 1, quanto meno a livello prestazionale. Le A522, sia con Fernando Alonso che con Esteban Ocon, hanno fatto vedere di avere tanto potenziale, sebbene spesso sia stato tarpato da qualche problema d'affidabilità di troppo che - soprattutto con l'asturiano - hanno impedito di portare a casa un bottino di punti più elevato dei 22 raccolti dopo Melbourne.

Al di là del tema affidabilità, che è molto importante e che a Enstone dovranno tenere conto se vorranno davvero lottare per essere almeno la quarta forza per tutta la stagione, Alonso e Ocon hanno il diritto di sorridere per le prestazioni mostrate dalle A522. All'Albert Park Alonso sembrava poter lottare per le prime due file dello schieramento prima del problema idraulico al cambio che lo ha costretto ad andare a muro.

In gara, poi, Fernando è stato ancora una volta sfortunato, ma a posteriori, considerando il ritiro di Verstappen, il podio avrebbe potuto essere alla sua portata. Ocon, dal canto suo, ha chiuso settimo dopo una gara priva di grandi sussulti, ma molto regolare. Sintomo di quanto le vetture tornate azzurre dopo la parentesi rosa delle prime 2 uscite siano nate bene.

Una questione di telaio, ma non solo. Ottmar Szafnauer. team principal Alpine, ha posto l'accento anche sul grande lavoro svolto dagli ingegneri Renault a Viry, coloro che hanno preparato le power unit 2022 congelate a inizio stagione e ora non più un punto debole delle monoposto francesi.

Il manager americano, infatti, ha dichiarato che secondo le stime del team le power unit Renault che equipaggiano le A522 abbiano appena 10 cavalli in meno rispetto alla power unit migliore. Un bel recupero, che potrebbe permettere ad Alpine di giocarsi il quarto posto nel Mondiale Costruttori sino al termine della stagione.

"Pensiamo di aver fatto un passo avanti legato alla power unit e siamo probabilmente a 10 cavalli dai migliori. Siamo da quelle parti, insomma. Tutto questo è buono, è molto incoraggiante anche considerando il congelamento delle power unit".

"Questo ci consente di lavorare da vicino con il nostro team legato alla power unit e pensare a modifiche all'architettura del telaio. Questo ci permetterà di concentrarci molto sul migliorare il telaio e lo dobbiamo molto al lavoro fatto dai nostri ingegneri a Viry. Ora sta a noi continuare a sviluppare la A522".

Secondo Szafnauer il nuovo Mondiale è iniziato nel migliore dei modi per la categoria. C'è lotta tra i team per vincere le gare, ma quella per il centro gruppo è ancora più grande e agguerrita. L'obiettivo di Alpine è il quarto posto nel Costruttori, ma l'avvio a rilento di Mercedes - considerando la presenza del budget cap - consente di aprire orizzonti che sino ai test invernali sembravano poter essere preclusi.

"Da quello che ho potuto vedere nelle prime gare, c'è tanto interesse per questa F1. 2 team hanno vinto gare e questo è un bene. Mercedes non ha ancora vinto ma è seconda nel Mondiale Costruttori. Un'altra cosa buona. Poi c'è tanta lotta a centro gruppo, in tanti possono svettare ed essere i migliori in quel contesto. Noi faremo di tutto per essere il team migliore di quella parte di classifica. Lavoreremo duramente per assicurarci di esserlo".

"Penso che il budget cap sia un bell'aiuto, perché in passato team in difficoltà come Mercedes avrebbe investito ulteriori ingenti somme di denaro per recuperare. Ora uno dei fattori più grossi anche per Mercedes è il budget cap, che li costringe a non spendere quelle quantità di denaro e a recuperare velocemente. Questo aiuta. E credo onestamente sia così per tutti. Quindi spero non venga cambiato", ha concluso il manager statunitense.