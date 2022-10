F1 | Suzuka, Libere 3: Verstappen prenota la pole, Ferrari vicine

L'ultima sessione di prove libere del GP del Giappone si disputa finalmente con l'asciutto e tutti i piloti hanno lavorato sodo in funzione della gara, prima di cercare un riferimento per la qualifica che si disputerà con una pista di Suzuka dotata di pochissimo grip. E, allora, non ci si deve stupire se i tempi sono interessanti, ma non sbalorditivi: Max Verstappen prenota la pole position con un tempo di 1'30"671 ottenuto con le slick a mescola soft. L'olandese non vuole correre rischi nell'appuntamento che dovrebbe laurearlo iridato per la seconda volta e ha valutato le diverse mescole, risultando molto veloce anche con le medie.

La Red Bull, però, non ha entusiasmato nel passo gara: non dobbiamo farci condizionare, perché la corsa domani dovrebbe essere bagnata, per cui il segreto sarà quello di trovare un giusto equilibrio fra il giro secco sull'asciutto di oggi e la gara sull'acqua di domani. E' per questa ragione che è difficile valutare le prestazioni che abbiamo visto in questo turno.

Verstappen aveva fissato un tempo con le soft a inizio turno e poi lo ha migliorato con un secondo treno alla fine: in mezzo si è dedicato a molti esperimenti per capire quali scelte strategiche adottare.

Dietro a Vesrtappen spuntano le due Ferrari con un Carlos Sainz in gran spolvero: lo spagnolo arriva a 1'30"965 a meno di tre decimi dalla Red Bull, con un assetto aerodinamico piuttosto scarico per cercare le velocità massime e sfruttare il fondo nuovo. Charles Leclerc è a un soffio dal compagno di squadra con una rossa che sembra piuttosto consistente anche nel passo gara: il long run è stato incoraggiante.

Non si è vista la Mercedes nelle prime posizioni: George Russell è sesto e Lewis Hamilton settimo. La squadra, che è in mano di James Vowles per l'assenza nel box di Toto Wolff, rimasto a casa come Mattia Binotto, si è disinteressata alla qualifica, ma ha scandagliato gli pneumatici per la gara, valutando anche le hard. La W13 ha mostrato una velocità massima molto bassa, segno che vuole deliberare una macchina carica per il bagnato, mentre la Red Bull è certamente più estrema e lo si vede da Sergio Perez che è solo quinto non ancora a suo agio, preceduto da un ottimo Fernando Alonso, quarto con l'Alpine.

Lo spagnolo vuole riportare la squadra di Enstone al quarto posto nel mondiale Costruttori, dopo il sorpasso subito a Singapore dalla McLaren. Esteban Ocon ha chiuso al nono posto con l'altra A522, preceduto da Lando Norris con la MCL36, mentre la seconda vettura papaya è 11esima con Daniel Ricciardo sempre più propenso ad accettare il ruolo di terzo pilota Mercedes per il 2023.

La top 10 conferma un buon Lance Stroll con l'Aston Martin, mentre Sebastian Vettel non è andato oltre il 14esimo posto con l'altra verdona. Buono il 12esimo tempo di Alexander Albon con la Williams, con Nicholas Latifi 19esimo, giusto davanti a Pierre Gasly che si appresta a lasciare l'AlphaTauri per approdare all'Alpine: il francese si è dedicato a girare con benzina, per cui Yuki Tsunoda si è sistemato più avanti alla 17esima piazza.

Valtteri Bottas è 13esimo con l'Alfa Romeo: il finlandese vuole riportare la C42 a punti con la nuova ala anteriore. Non ha impressionato Guanyu Zhou solo 18esimo, mentre Mick Schumacher, con il telaio di scorta montato dopo il crash alla fine del primo turno, si è portato in coda al compagno di squadra Kevin Magnussen, 15esimo, sebbene abbia fatto poca strada perché ha saltato il secondo turno di ieri.