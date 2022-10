F1 | Suzuka, Libere 1: Alonso sul bagnato davanti alle Ferrari

Piove a Suzuka, ma la F1 non rinuncia a girare su una pista che viene presa molto con le molle dai team e dai piloti perché incute timore e rispetto. E allora non deve sorprendere se alla fine della prima sessione di prove del GP del Giappone sia emerso l'orgoglio di Fernando Alonso a cui sono bastati 7 tornate per ergersi al comand . Lo spagnolo con le gomme intermedie è arrivato a 1'42"248.

Per mezz'ora sono state usati gli pneumatici full wet, poi ha rotto gli indugi Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo giudicando che l'asfalto ad alta abrasione cominciava a surriscaldare le coperture blu consigliando il passaggio alle verdi.

Max Verstappen che non aveva girato nella prima mezz'ora, entra in pista con le intermedie a fissa il primo tempo in 1'43"362 in un run di soli 4 giri prima chiudere il turno al sesto posto a oltre un secondo dallo spagnolo dell'Alpine, giusto per prendere le misure con il tracciato, ma senza cercare i limiti della pista.

Più impegnata la Ferrari che aveva programmato una prova comparativa con il nuovo fondo che finalmente ha fatto il suo debutto in pista: la pioggia non consente di fare delle prove aerodinamiche, ma la rossa ha trovato una buona consistenza: Carlos Sainz ha chiuso secondo in 1'42"563 a 315 millesimi dall'Alpine. Lo spagnolo precede di 71 millesimi Charles Leclerc che è stato anche l'autore di un innocuo lungo nella sabbia dopo un rimbalzo su un cordolo. Niente di grave, ma è la prova che il monegasco faceva sul serio e non si limitava a dare spettacolo per il fantastico pubblico giapponese sulle tribune nonostante la pioggia che a fine sessione è diventata più forte, tanto da chiedere il ritorno all'uso delle gomme full wet.

Al quarto posto c'è Esteban Ocon con la seconda Alpine davanti a Kevin Magnussen (Haas), Max Verstappen (Red Bull) e Mick Schumacher (Haas): il tedesco è riuscito a sbattere a sessione finita, nel giro di rientro ai box dopo la prova di partenza. Mick ha perso la VF-21 alla fine dello snake su una pozza d'acqua. Ha rovinato l'ala e la sospensione anteriore. Un errore che costerà caro sul suo futuro che è in discussione...

I meccanici scaricano la vettura danneggiata di Mick Schumacher, Haas VF-22, dopo le FP1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La top 10 è completata da Lando Norris con la McLaren, Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo (ha fatto un lungo su una pozzanghera piuttosto pericolosa) e Sergio Perez (Red Bull). Sulle RB18 è tornata la scritta ufficiale Honda, sostituendo il logo HRC che si era visto per tutta la stagione.

Ricordiamo che il secondo turno durerà 90 minuti anche se la Pirellii ha deciso dfi annullare il test con le gomme 2023 a causa della pioggia: la sessione, quindi, non verrà accorciata, anche se il test della Casa milanese verrà fatta in Messico.

Cla Pilota Telaio Giri Tempo Distacco Distacco km orari 1 Fernando Alonso

Alpine 7 1'42.248 204.455 2 Carlos Sainz Vázquez de Castro

Ferrari 15 1'42.563 0.315 0.315 203.827 3 Charles Leclerc

Ferrari 16 1'42.634 0.386 0.071 203.686