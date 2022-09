F1 | SuperMax a Zandvoort: pole di 2 centesimi sulle Ferrari

Non ha deluso il pubblico che è andato a Zandvoort per acclamarlo: Max Verstappen ha firmato la 17esima pole position della carriera nel GP d'Olanda. L'olandese è stato impressionante nell'ultimo run della Q3: il leader del mondiale con 1'10"342 è riuscito a strappare la partenza al palo alla Ferrari per soli 21 millesimi di secondo, con Charles Leclerc che può recriminare per una sbavatura in uscita dalla curva 12.

La Red Bull RB18 ha confermato di essere la monoposto migliore, ma la Ferrari ha confermato che le delusioni di Spa-Francorchamps possono essere superate brillantemente dal Cavallino perché anche Carlos Sainz è arrivato a soli 92 millesimi da Super-Max, dimostrando che la F1-75 sarà una spina nel fianco del campione arancione, perché la Scuderia potrà costruire una strategia a due punte contro Verstappen.

La Red Bull, infatti, si è persa Sergio Perez: il messicano sarà quinto in griglia distaccato di sette decimi dal compagno di squadra, ma Checo è finito in testacoda nell'ultima curva e, oltre a rovinare la sua prestazione, ha impedito agli altri, segnatamente le Mercedes, di sfruttare l'ultimo giro lanciato.

Perez si è infilato fra le due W13 che avrebbero potuto surclassarlo entrambe: non sta vivendo un momento facile con una monoposto che nello sviluppo è andata molto nella direzione di Verstappen, mettendo in crisi il sudamericano. Verstappen ha costruito la sua prestazione risparmiando anche un treno di gomme nuove in Q2 che potrà far valere in gara, visto che si parla di una corsa con due sote.

Le Mercedes mettono pressione alle Ferrari: Lewis Hamilton è quarto con 1'10"648, pagando tre decimi nel giro secco, che è certamente il punto debole delle frecce d'argento. Le rosse, comunque, avevano il passo per stare davanti a tutti: è bastata una sbavatura di Charles Leclerc per cedere il via davanti a tutti, ma il monegasco stava spingendo al massimo per estrarre tutto il potenziale della rossa.

George Russell è solo sesto perché il primo run lo ha disputato con gomme usate e gli otto decimi di ritardo si spiegano solo così, ma forse il muretto di Brackley ha sbagliato i tempi dell'uscita mettendo l'inglese a rischio di una bandiera gialla come poi è accaduto.

Lando Norris è settimo con la McLaren: il giovane di Woking ha l'opportunità di guadagnare qualche punto importante nella sfida per il quarto posto nel Costruttori. Fra gli eori di giornata ci sono Mick Schumacher nono con la Haas e Yuki Tsunoda decimo con l'AlphaTauri. Il tedesco ha mantenuto il sangue freddo nel momento in cui lo spazio per lui in F1 sembra chiudersi: ha mostrato a Gunther Steiner e Gene Haas che forse non merita di essere "rottamato".

Sfortunato Lance Stroll: il canadese è entrato in Q3 con pieno merito dopo nove GP in cui non c'era riuscito, ma il figlio del padrone del team non ha potuto fare nemmeno un run in Q3 a causa di un problema tecnico comparso sulla AMR22. Peccato perché Lance aveva nel piede una buona prestazione, ma la Top 10 resta...

Il Q2 inizia in ritardo per il lancio di un fumogeno degli orange: l'irresponsabile è stato subito identificato dalla security del tracciato con la piena collaborazione del pubblico. E' stato subito accompagnato fuori dall'autodromo e segnalato alla polizia: giusto così!

Non passa la tagliola Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese che è in partenza per l'Alpine non si sente più a casa nel team di Faenza e non deve sorprendere se con una AT03 tutt'altro che irresistibile finisce in 11esima piazza.

Ci si aspettava di più proprio dalla squadra di Enstone 12esima con Esteban Ocon e 13esima con Fernando Alonso: lo spagnolo si è lamentato di un impedimento subito da Sergio Perez, ma il messicano si era tolto per tempo dalla traiettoria.

Guanyu Zhou è 14esimo con l'Alfa Romeo davanti ad Alexander Albon con la Williams: il cinese si sta meritando il rinnovo del contratto confermandosi davanti a Valtteri Bottas che non supera il primo taglio: il finlandese è 16esimo con la C42 in crollo prestazionale rispetto all'inizio della stagione. Valtteri precede Kevin Magnussen che ha provato il suo secondo run molto presto, senza tenere in considerazione che la pista ha avuto un grande miglioramento.

Deludente la prestazione di Daniel Ricciardo con la seconda McLaren. L'australiano sembra demotivato dopo aver siglato l'uscita anticipata dal team di Woking: non ci sorprenderemmo di vederlo appiedato prima di fine stagione per fare posto a Oscar Piastri, visto che l'Alpine dovrebbe liberarlo dai vincoli contrattuali dopo questo weekend.

Sebastian Vettel ci è rimasto molto male: il tedesco aveva centrato un T1 più veloce di tutt che lasciava intendere un facile passaggio del turno alla Q2. Seb, invece, è finito nella ghiaia nell'ultimo tratto della pista dopo un improvviso sovrasterzo e si è dovuto accontentare della 19esima piazza con un'Aston Martin che poteva ambire a qualcosa di più ambizioso per il quattro volte campione del mondo.

Chiude la griglia Nicholas Latifi con la Williams: il canadese è l'abbonato all'ultimo e 20esimo posto.