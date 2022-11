F1 | Superato il COVID arriva un aumento dei ricavi trimestrali

I risultati finanziari della Formula 1 hanno continuato a registrare un miglioramento nel terzo trimestre del 2022 rispetto all'anno precedente, grazie all'attenuarsi degli effetti della pandemia da COVID-19.

Tuttavia la variazione non è stata così rilevante come nei trimestri precedenti, perché le entrate nell'ultima parte del 2021 non sono state influenzate in modo così drammatico dalla pandemia dato che lo scorso anno le presenze in circuito hanno iniziato a tornare a livelli normali e il lucroso Paddock Club ha ripreso a funzionare.

I ricavi complessivi della F1 sono aumentati dai 668 milioni di dollari del 2021 ai 715 milioni di dollari nel 2022 per il periodo luglio-settembre, anche se il reddito operativo è passato solo da 80 a 82 milioni di dollari a causa dell'aumento dei costi.

I 10 team di F1 hanno condiviso dividendi per 370 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 338 milioni di dollari del 2021.

I periodi di luglio-settembre del 2021 e del 2022 consentono un confronto abbastanza accurato, poiché in entrambi i casi si sono disputate sette gare. Sei eventi sono stati gli stessi in entrambe le stagioni, mentre la differenza principale è data dal più redditizio GP di Russia disputato nel 2021 e dal GP di Francia tenutosi nello stesso periodo ma nel 2022.

A causa di questo cambiamento, gli introiti derivanti dalla promozione delle gare hanno subìto una lieve flessione, compensata però dall'aumento dei proventi derivanti dalle trasmissioni e dalle sponsorizzazioni.

Spiegando le cifre i responsabili della F1 hanno osservato che: "I risultati della F1 nel 2022 non sono influenzati dalle limitazioni di capacità e nei primi nove mesi della stagione 2022 la F1 ha registrato una forte crescita delle presenze nelle tribune e nel Paddock Club".

"I ricavi primari della F1 sono aumentati nel terzo trimestre con una crescita dei diritti media e delle sponsorizzazioni, parzialmente compensata da un calo degli introiti della promozione delle gare”.

"I ricavi da promozione delle gare sono diminuiti a causa dei minori compensi generati dal diverso mix di eventi organizzati, con una gara in più disputata fuori dall'Europa nel periodo precedente”.

Esteban Ocon, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"I diritti media sono aumentati grazie alla crescita dei ricavi da abbonamento alla F1 TV e all'aumento dei compensi derivanti da accordi contrattuali nuovi e rinnovati, mentre i ricavi da sponsorizzazione sono aumentati grazie all’arrivo di introiti da parte di nuovi sponsor”.

"Gli altri ricavi della F1 sono aumentati nel terzo trimestre principalmente a causa dei maggiori introiti generati dal Paddock Club che ha funzionato in una gara aggiuntiva nel terzo trimestre del 2022 rispetto all'anno precedente e ha registrato un'affluenza record da un anno all'altro".

Spiegando l'aumento complessivo dei costi rispetto al 2021, i responsabili della F1 hanno dichiarato che: "Questi costi sono aumentati nel terzo trimestre, guidati da quelli dovuti alle maggiori presenze nell'hospitality del Paddock Club e da un evento Paddock Club aggiuntivo rispetto all'anno precedente".

“Inoltre gli altri costi sono cresciuti a causa dell'aumento delle commissioni e dei costi di assistenza ai partner associati ai flussi di ricavi primari della F1 e all'aumento dei costi relativi alla Formula 2 e alla Formula 3".

"Le spese di vendita, generali e amministrative sono aumentate nel terzo trimestre a causa dell'aumento dei costi del personale, dell'IT, delle spese legali e di consulenza".