F1 | Sullivan elogia il tracciato di Miami: “Ha un bel layout”

Danny Sullivan, campione CART 1988 che ha ottenuto i suoi unici punti in Formula 1 al Gran Premio di Monaco del 1983, ha in mente di visitare il tracciato di Miami nell’immediato. Questo, che ospiterà la Formula 1 a maggio per la prima volta, è stato completato la scorsa settimana con una cerimonia di topping-out per gli edifici dei box e del paddock.

Sullivan ha parlato con Motorsport.com in occasione di un evento al Design District di Miami, che ha accolto anche il debutto nordamericano della supercar ARES S1 e una mostra d’arte di Hubert Phipps, suo ex compagno di squadra nel team Gavin Brown in Formula Atlantic: “Sono stato a vedere il circuito di Miami due volte, quando non era ancora molto rifinito, ma ci guiderò la prossima settimana quando sarà pronto. Quello che mi hanno detto è che è stato fatto un grande lavoro per la pista. sulla carta sembra un bel layout”.

Il circuito di Miami Photo by: Liberty Media

Il tracciato, che si snoda in 19 curve per 5,41 chilometri e che circonda l’Hard Rock Stadium, avrebbe dovuto completare la sua terza e ultima posa dell’asfalto durante il weekend, permettendo così di manenere il Gran Premio in programma l’8 maggio. Sullivan crede che l’evento sarà favorito anche dalla vicinanza al complesso di stadi e non avrà i lati negativi di un "roval", se gli organizzatori avessero scelto di seguire quella strada, come usare il percorso stradale di Homestead-Miami Speedway a sud della città, o la sede stradale del centro che era originariamente prevista.

“Mi piace quello che hanno fatto”, prosegue Sullivan. “Non mi sono mai piaciuti i circuiti in stile ‘roval’, a parte Daytona, perché è sempre un compromesso. Qui si ha una pista che si sviluppa intorno a stadi, infrastrutture che aiutano molto. Riuscire a far entrare e uscire le persone è un grande fattore ed è anche ubicato in una posizione strategica, alla fine della Turnpike”.

"Quando si ripensa a tutta la politica, penso che questa sia una grande soluzione perché non avrebbero mai ottenuto l'approvazione per disputare una gara su una pista cittadina in centro città. Di questi tempi, è così difficile gestire il rumore e i residenti che si lamentano, nonostante l’evento si svolga a maggio, quando Miami è anche abbastanza tranquilla”.

Inoltre, Sullivan ritiene che l'enorme incremento dell'interesse verso la Formula 1 in America sia dovuto “all'effetto Netflix" con la serie Drive to Survive. Il massimo campionato delle quattro ruote infatti, lo scorso anno ha contato ben 400.000 persone al Gran Premio degli Stati Uniti al COTA, e per l’evento di Miami si è arrivati al tutto esaurito dei biglietti: “Bisogna dare merito dove c’è, la crescita del campionato in America è dovuta interamente a Drive to Survive, e la mente dietro tutto ciò è Sean Bratches. La Formula 1 ha pagato, Netflix no, e questo ha influenzato l’America per come è stato fatto bene”.