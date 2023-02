F1 | Stroll si è fratturato un polso: potrà correre il GP?

Sono trapelate le prime informazioni riguardanti i problemi fisici che stanno condizionando l’inizio di stagione di Lance Stroll.

Il pilota canadese, come confermato dalla Aston Martin, è stato vittima di un incidente avvenuto in bicicletta durante un programma di training in Spagna. La squadra non è entrata nei dettagli delle conseguenze accusate da Stroll, ma nel paddock di Sakhir qualche dettaglio è trapelato, soprattutto per valutare quali possibilità di rientro ha Lance in vista del primo weekend di gara stagionale.

Secondo informazioni raccolte oggi a Sakhir, Stroll avrebbe riportato la frattura di un polso mentre era in allenamento a Malaga. Successivamente Lance è stato trasportato a Barcellona dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito dal dottor Xavier Mir, noto nel mondo del motorsport per aver operato Marc Marquez. Manca però un dato importante, ed è la data dell’incidente, fondamentale in questi casi per valutare i tempi di recupero.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Se la disavventura di Stroll è avvenuta in vista della partenza per i test scattati oggi a Sakhir, difficilmente il canadese sarà in grado di essere presente al via del Gran Premio in programma la prossima settimana.

Qualora l’imprevisto sia avvenuto ad inizio febbraio, e reso noto solo alla vigilia dei test, i tempi di recupero potrebbero essere sufficienti per considerare un rientro in pista al cento per cento. La squadra per ora si sta preparando ad ogni scenario, come confermato dal coinvolgimento di Felipe Drugovich nel programma di prove iniziato oggi.