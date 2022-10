F1 | Stroll: 3 posizioni in griglia in Messico per il crash con Alonso Il pilota canadese dell'Aston Martin è stato ritenuto colpevole per il pericoloso incidente con il futuro compagno di squadra, che è letteralmente decollato ad alta velocità sul rettilineo opposto di Austin. Lo pagherà perdendo tre posizioni in griglia domenica prossima in Messico.