F1 | Strategie: una sosta, ma con quale mescola nel secondo stint?

Sono tre i punti critici che squadre e piloti dovranno affrontare nei 53 giri in programma oggi a Monza: il primo giro, sempre molto imprevedibile e ad altro rischio di contatti, il passo gara (legato alla gestione delle gomme) e la strategia.

Monza non presenta molti dubbi sul numero di stop (al netto di imprevisti la gara sarà ad una sosta) ma ci sono ancora dei grattacapi per gli ingegneri legati alle mescole. Verstappen e Leclerc hanno a disposizione 2 set di soft nuove, oltre ad un treno di medie e hard, e questo lascia ampio spazio per le strategie.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nel paddock è dato per scontato che sia Max che Charles prenderanno il via con un set di soft, ma il dubbio è legato alla seconda parte di gara. Se non ci saranno imprevisti le squadre valuteranno l’usura e il degrado del primo set per valutare quale mescola montare nel secondo stint, ed anche se al momento la hard sembra essere il compound più gettonato, la gommatura della pista potrebbe favorire l’utilizzo della media.

Le ultime gare, e la tendenza generale della direzione gara a congelare la corsa con safety car al minimo imprevisto, ha convinto le squadre a conservare un ulteriore set di soft pronto ad essere utilizzato nell’eventualità che possa verificarsi un congelamento della corsa a dieci-quindici giri dal termine.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: FIA Pool

In quest’ottica sia Verstappen che Leclerc (così come Sainz) hanno mantenuto due treni di rosse nuove, un’assicurazione in più qualora fosse richiesto un rush finale al massimo. Per il resto tutti i ‘big’ sono allineati nella disponibilità di set, con un treno di medie e hard nuovo a disposizione.