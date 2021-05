Tra le certezze del Gran Premio di Monaco c’è che, al netto di imprevisti, la gara si completa con una sola sosta. Per gli strateghi non è però la domenica più semplice dell’anno, a causa dell’alta possibilità di ingresso in pista della safety car che può comportare un repentino cambio dei piani.

Se non ci saranno situazioni impreviste, chi scatterà con gomme soft avrà a disposizione due strategie.

La più quotata è indubbiamente quella di uno passaggio ad un set di medie tra il giro 27 e il 35, una finestra ampia a causa del degrado molto basso che mette al riparo dal calo di performance.

L’alternativa è una sosta anticipata (la finestra è tra il giro 20 e 25) ed il passaggio ad un treno di hard. Questo scenario potrebbe diventare necessario qualora si verificasse l’ingresso in pista della safety car dopo il decimo giro, diventando una chance per chi insegue.

Chi prenderà il via con gomme medie potrà giocare d’attesa, avendo la certezza di poter coprire due terzi di gara. Secondo le simulazioni della Pirelli il passaggio da mescola media a soft avverrà tra il giro 43 ed il 51