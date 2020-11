Strategie GP Bahrain: chi rischierà farà un solo pit stop

La prima sfida che team e piloti dovranno affrontare oggi nel Gran Premio del Bahrain sarà coprire i 57 giri in programma con un solo pit-stop. Impresa non impossibile, ma non del tutto scontata come in altre occasioni.

L’asfalto molto abrasivo del circuito di Al Sakhir è particolarmente aggressivo sugli pneumatici, e per questo motivo tutte le squadre hanno passato il turno Q2 con gomme medie, scartando la temuta mescola soft battezzata venerdì come inadeguata in ottica gara.

Secondo la Pirelli la strategia più veloce risultata dalle simulazioni prevede due soste, con partenza con un set di medie, un primo cambio al giro 21 con un set di soft e un secondo (sembra con soft) al giro 39. Una scelta valida, sempre secondo Pirelli, è sempre a due soste ma con alternanza medie-medie-soft, con l’ultimo stint di quindici giri.

La strategia ad una sosta (che prevede il pit-stop al giro 27 con passaggio alle hard) dalle simulazioni risulta più lenta, ma è quella su cui punteranno le squadre per evitare i rischi di una seconda sosta. Non è la prima volta che le simulazioni cozzano con le scelte dei team, poiché nelle valutazioni degli ingegneri una sosta in più è sempre considerata come una fase che comporta rischi aggiuntivi.

Resta però l’incognita della tenuta degli pneumatici posteriori, la cui gestione sarà una delle sfide maggiori che dovranno affrontare i piloti soprattutto nel primo stint, quando col pieno di benzina dovranno coprire quasi metà gara.

Se riusciranno ad arrivare al giro 25, si porteranno nella condizione prevista per completare la corsa con la singola sosta, viceversa si aprirà lo scenario per il doppio pit-stop.