F1 | Strategie: c'è chi osa le rosse e pensa alle due soste La Pirelli ha indicato il GP d'Austria come una gara destinata a una sola sosta, ma nei team non c'è la stessa certezza del fornitore unico, tant'é che c'è chi pensa a due pit stop, puntando magari ad una partenza con le soft. La Ferrari scommetterà sulle rosse per mettere il pepe sulla coda di Verstappen.

Di: Roberto Chinchero Non accadeva da tempo che le squadre fossero così incerte alla vigilia di un Gran Premio. Parliamo di strategie, che al netto di imprevisti, negli ultimi anni sono sempre più convergenti verso un'unica scelta. A poche ore dal via del Gran Premio d'Austria secondo i dati Pirelli la strategia più efficiente è ad una sosta: partenza con gomme medie e passaggio alle hard tra il giro 24 e 32. Una scelta in linea con quelle che erano le aspettative della vigilia, considerando il basso degrado del tracciato di Spielberg. Qualcosa però sembra cambiato dopo i dati ricavati dalla gara sprint disputata ieri, e secondo indiscrezioni raccolte nel paddock austriaco ci sarebbe più di una squadra intenzionata a puntare su una strategia con due soste. Uno scenario escluso categoricamente da Pirelli, che anche nelle scelte alternative, non menziona mai il doppio pit-stop. La seconda scelta è infatti indicata hard-medie (con pit-stop tra il giro 38 e 45) e hard-soft, con cambio nella finestra tra il giro 46 e 54. C'è una variabile che potrebbe influenzare le scelte delle squadre, ed è la fitta pioggia caduta fino alle 09:30, che ha tolto la gomma depositatasi nei giorni precedenti. Tornato il sole, si sono disputate la gara di Formula 2 e quella della Porsche Supercup, che pur non riportando l'asfalto nelle condizioni in cui si è disputata ieri la gara sprint, hanno comunque depositato un po' di gomma. Oltre alle condizioni c'è anche un altro aspetto. Verstappen ieri ha confermato che a parità di mescola è molto difficile da insidiare nei primi giri, un passaggio cruciale perché permette al pilota della Red Bull di mettersi rapidamente al riparo dalla zona DRS. In casa Ferrari la scelta di partire con la soft, con una o entrambe le monoposto, potrebbe rappresentare un'opportunità per provare a restare vicino a Max nei primissimi giri, provando a sfruttare l'ala mobile a partire dal terzo giro. Una scelta che potrebbe condividere anche Perez, che al via dovrà provare a sbarazzarsi della Mercedes di George Russell. L'eventuale partenza con gomma soft comporterebbe un passaggio alla hard tra il 18 e 22 giro, valutando poi con il passare dei giri se diventerà necessaria una seconda sosta nell'ultimo terzo di gara.