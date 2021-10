Strategie Austin: scontate le due soste ma con molte opzioni

Le simulazioni della Pirelli confermano le impressioni emerse durante le prove: il Gran Premio di Austin dovrebbe essere una gara a due soste.

Per chi scatterà con gomme medie c’è la possibilità di completare i 56 giri in programma con un solo pit-stop (con passaggio alla hard tra il giro 20 e 25) ma con una perdita di tempo sul finale dei due stint.

La strategia più performante prevede la partenza con un set di medie (gomme con cui scatteranno tutti i top-team ad eccezione di Carlos Sainz) per passare alle hard tra il giro 15 e 20.

Il set con le hard dovrebbe assicurare (ad un ritmo sostenuto) circa 25 giri, per poi concludere con un secondo treno di medie gli ultimi 15 giri. Questa strategia non sarà possibile per Leclerc e Gasly, che scatteranno con le ‘gialle’ ma non dispongono di un secondo set di medie, in questo caso è previsto il passaggio ad un secondo set di hard intorno al trentasettesimo giro.

Per chi scatterà al via con le soft (solo Sainz e Tsunoda nella top-10) ci sarà la possibilità di poter scegliere tra hard e medie per i due stint successivi.

Il problema che presenta il via con le ‘rosse’ è la durata del primo stint (Pirelli prevede una lunghezza tra i 10 e 15 giri), che comporta il rischio di tornare in pista dopo la prima sosta nel traffico a centro gruppo.

Verstappen, Hamilton e Bottas hanno a disposizione tre set di gomme nuove (due hard e una media) mentre Perez dispone di un set di hard e uno di soft, più due treni di medie usate. Situazione simile per i piloti Ferrari e McLaren, che dispongono di due set di hard nuove, mentre sul fronte ‘medie’ la disponibilità è solo di set usati.