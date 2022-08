F1 | Strategia a due soste con le variabili safety car e caldo

La strategia di gara in vista dei quarantaquattro giri in programma oggi a Spa non è chiara come in altre occasioni. La prima variabile con cui le squadre dovranno confrontarsi sono le condizioni della pista, che si preannuncia più calda rispetto a ieri.

La corsa dovrebbe prendere il via con circa 34/35 gradi di asfalto, ovvero quindici in più rispetto alle condizioni in cui si sono disputate le prove libere e le qualifiche. Questa variazione avrà un impatto sulla durata della gomma, ma non è ancora chiara quale sarà la sua portata.

Secondo le simulazioni della Pirelli la strategia più veloce sarà a due soste, con partenza su gomma media, successivo passaggio alla soft intorno al quindicesimo giro, e ritorno alla media per l’ultimo terzo di gara. Tutti i ‘big’ hanno conservato due set di ‘gialle’ nuove, e c’è anche chi avrà a disposizione dei set di soft nuovi: un treno per Leclerc, Ricciardo e Norris, e due per Verstappen.

L’alternativa di Pirelli, considerata in termini di performance complessiva molto vicina alla precedente, è una strategia che prevede una sola sosta, con partenza su mescola media e successivo passaggio alla hard intorno al ventesimo giro. Non ci sono timori sulla tenuta della mescola più dura, al punto che Pirelli ipotizza come terza soluzione anche la partenza con le soft e il passaggio alle hard dal giro 16 al 22.

Un ulteriore punto interrogativo è rappresentato dal rischio safety car, una variabile ovviamente sempre presente, ma statisticamente più probabile sul circuito di Spa.

Oltre ai dati storici, anche in tutte le altre gare del weekend ci sono stati congelamenti a causa di incidenti ed uscite di pista. L’aggiunta di via di fuga in ghiaia ha reso più difficile per i piloti riprendere la corsa in caso di uscite di pista, come verificato sia in Formula 2 che Formula 3.