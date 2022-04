F1 | Stratagemma Ferrari: il braccio esterno al cambio

La sospensione posteriore della Ferrari è particolarmente interessante e inusuale: l’immagine dall’alto mette in evidenza come il triangolo superiore sia orientato verso la parte anteriore della F1-75, mentre quello inferiore è l’esatto opposto con il braccio davanti che è carenato nella struttura in carbonio che comprende anche il semi asse.

Gli ingegneri diretti da Enrico Cardile hanno scelto di sistemare l cinematismi interni della sospensione a schema pull rod all’interno dell’asse posteriore per una logica distribuzione dei pesi, mentre hanno decisamente disassato il triangolo inferiore verso il posteriore, cercando un disegno che esaltasse la ricerca della trazione e della motricità, due caratteristiche che esaltano la rossa.

Ecco l'attacco della sospensione posteriore Ferrari a sbalzo della scatola del cambio Photo by: Giorgio Piola

L’anno scorso avevamo visto, tanto sulla Mercedes W12 che sulla Red Bull RB16B, l’intenzione di sfruttare i bracci delle sospensioni a fini aerodinamici: entrambe le squadre, infatti, avevano deciso di ancorare il braccio di convergenza alla struttura deformabile, pur sapendo che avrebbero avuto qualche problema di rigidezza in più.

La Ferrari, dunque, ha cercato lo stesso risultato senza voler correre rischi di affidabilità: il braccio di convergenza in effetti è fuori dalla scatola del cambio in carbonio ma è ancorato alla parete esterna della trasmissione per mezzo di un’asola.

Ferrari F1-75, dettaglio della sospensione posteriore con i triangoli molto disassati Photo by: Giorgio Piola

Grazie al tempo a disposizione i tecnici hanno potuto elaborare una soluzione che garantisce la massima rigidezza della sospensione, ma allo stesso tempo non hanno dovuto fare delle rinunce dal punto di vista aerodinamico.

E non è affatto casuale, quindi, che la rossa risulti una delle monoposto più efficienti, se non la migliore nella prima fase dell’accelerazione in uscita dalle curve lente.

La forma della F1-75, con le pance dotate dello scavo superiore, certamente contribuisce ad accrescere la spinta verticale alle basse velocità, ma anche l’aspetto meccanico ha assunto quest’anno un ruolo importante nella salvaguardia degli pneumatici, visto che con le Pirelli ribassate sono le sospensioni che devono assolvere il ruolo di smorzare le sollecitazioni sulle gomme.