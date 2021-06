F1, Stiria, Libere 2: assolo di Verstappen, Botta si gira in pit lane!

L'egemonia di Max Verstappen non è stata messa in discussione nemmeno nella seconda sessione di prove libere del GP di Siria. L'olandese è stato il più veloce con la Red Bull RB16B arrivando a 1'05"412 con le gomme soft e la monoposto dodata del motore Honda 1 e del diffusore usato in Francia, senza i denti di squalo lungo tutta la lunghezza dei Gurney flap. La temuta pioggia non si è vista se non per qualche goccia che non ha condizionato il lavoro dei piloti.

Alle spalle di Max due outsider non previsti: Daniel Ricciardo è secondo con la MCL35 M che si è risvegliata dopo essersi nascosta nel turno del mattino. L'australiano è arrivato a 336 millesimi dalla Red Bull, precedendo di appena 42 millesimi Esteban Ocon che ha portato l'Alpine al terzo posto.

Il team di Enstone sta confermando la buona forma visto che Fernando Alonso è quinto con la seconda A521. Fra le due monoposto blu si è infilato Lewis Hamilton con la migliore Mercedes. Il campione del mondo lascia quasi quattro decimi alla RB16B sulla pista più corta del mondiale. dopo essersi visto cancellare il suo miglior tempo.

Nel giro secco la freccia nera continua a subire la superiorità della squadra di Milton Keynes che gioca in casa, mentre sembra difendersi meglio sul passo gara, sebbene Verstappen sembri reggere un ritmo insostenibile per tutti gli altri.

La Mercedes è parsa un po' nervosa e un paio di volte Hamilton si è visto cancellare il tempo ottenuto per essere finito largo nelle curve controllate dalla direzione gara, vedendosi private di un 1'05"335 che sarebbe stato il migliore di giornata.

Valtteri Bottas non è andato oltre il 12esimo tempo, a dimostrazione delle difficoltà che la W12 accusa a Spielberg. Il finlandese è stato protagonista di un testacoda in pit lane alla ripartenza dalla sua piazzuola con le gomme hard: Valtteri si è girato in accelerazione con gli pneumatici freddi e si è trovato di traverso nella corsia di accelerazione, per fortuna senza creare pericolo per nessuno. La FIA ha deciso di investigare il comportamento del pilota nordico che ha provato a gommare la sua piazzuala, facendo una manovra che è vietata dai regolamenti. Dovrà riferire al collegio dei commissari sportivi alle 16,20.

La sesta piazza è di Sebastian Vettel con l'Aston Martin a mezzo secondo dalla vetta. Dietro al tedesco c'è Lando Norris con la seconda McLaren: l'inglese è rimasto chiuso nella morsa delle "verdone" visto che Lance Stroll è ottavo, davanti a Sergio Perez con la Red Bull, ancora sacrificato al lavoro per la gara.

Nella lista dei tempi non c'è Pierre Gasly: il francese è rimasto in borghese perché i tecnici Honda hanno rilevato delle anomalie sulla power unit per cui hanno provveduto a smontare il motore per capire se l'unità può essere salvata o sostituita.

La top 10 è stata completata dall'ottimo Antonio Giovinazzi decimo con l'Alfa Romeo: il pugliese si è tolto il gusto di stare davanti alle due Ferrari con Carlos Sainz 11esimo e Charles Leclerc solo 13esimo. La squadra del Cavallino continua a raccogliere dati sulla durata per evitare le figuracce del Paul Ricard: va detto che sul passo gara la SF21 non ha affatto sfigurato in un pomeriggio tutt'altro che caldo. Gli uomini di Maranello sembrano più fiduciosi rispetto al GP di Francia: i piloti hanno differenziato il lavoro sulle gomme per incrociare le informazioni. Lo spagnolo è stato protagonista di un testacoda alla curva 4 dopo aver messo la ruota posteriore sinistra nella sabbia.

La sensazione è che molte squadre abbiano orientato il lavoro sul passo, destinando alla FP3 la messa a punto per il giro secco e la qualifica.

Kimi Raikkonen con l'altra C41 è 14esimo: il finlandese ha preso confidenza con la macchina perché in mattinata non aveva girato per fare posto a Robert Kubica. Si è ridimensionato Yuki Tsunoda con l'unica AlphaTauri: il giapponese è stato chiamato a raccogliere informazioni per la gara totalizzando 39 giri (solo Raikkonen ne ha fatti un paio di più risultando quello che ha fatto più strada).

Yuki è stato davanti a George Russell 16esimo con la Williams, mentre Mick Schumacher e Nikita Mazepin sono riusciti a stare davanti all'altra FW43B di Nicholas Latifi finito in testacoda alla curva 6.