Sticchi Damiani: "Monza? Niente errori come in Australia"

Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI Italia, è preoccupato: in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nutre profondi dubbi sul fatto che il GP d’Italia di Formula 1 che si dovrebbe disputare il 6 settembre possa effettuarsi con il pubblico sulle tribune dello Stradale, visto che l’Autodromo Nazionale di Monza si trova in Lombardia, la regione più colpita dal COVID-19.

“Stiamo vivendo una situazione di grande incertezza e in questo momento dobbiamo agire con prudenza e attenzione – ammette Sticchi Damiani – La priorità è capire ciò che accade nei Paesi che devono ospitare i GP e in Italia e Gran Bretagna da dove proviene la maggior parte della gente che affolla il paddock”.

“Non possiamo più permetterci di sbagliare come in Australia, quando il GP è stato annullato con il pubblico già in autodromo: ci hanno rimesso tutti da Liberty ai team, agli organizzatori locali. Ripartire ed essere costretti a fermarsi sarebbe un disastro”.

Ma se farete il GP a porte chiuse ci sarà una riduzione di Liberty sul costo per la mancanza dei biglietti?

“Ne parleremo, ma questo tema verrà in un secondo momento. I team hanno chiesto 90 giorni di preavviso per ripartire e se pensiamo a luglio saremmo già in ritardo. Forse ci sarà un ripensamento e ne basteranno 60”.

E il Rally d’Italia e Sardegna?

“Abbiamo chiesto una data tra settembre e ottobre, speriamo di poter disputare il rally…”.