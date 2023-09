F1 | Stella: "I primi dati sulla vettura 2024 sono incoraggianti"

In Giappone è arrivato il primo doppio podio stagionale per la McLaren, capace finalmente di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per centrare un risultato sfuggito in altre occasioni. Una soddisfazione che si inserisce nel percorso di recupero che la squadra d Woking aveva annunciato a inizio anno, consapevole che la prima parte di stagione si sarebbe rivelata complicata dopo non aver centrato gli obiettivi aerodinamici per l’inverno.

La speranza era quella di mettere a disposizione dei piloti una vettura in grado di lottare con costanza almeno tra le prime otto posizioni entro fine stagione, senza dimenticare, infatti, che a inizio mondiale anche la zona punti spesso sembrava quasi un miraggio.

Il primo passo è stato quello di rivoluzionare l’ambito tecnico con l’addio di James Key, che ha portato a una nuova organizzazione e all’innesto di nuovi tecnici in arrivo nei prossimi mesi. Puntellata la struttura tecnica, il team si è concentrato sugli aggiornamenti, portando il primo sostanzioso pacchetto a Baku, a cui ne sono poi seguiti altri in Austria, Gran Bretagna e Singapore. Dato il grande lavoro dietro le quinte per accelerare la produzione dei nuovi pezzi, non tutti i componenti sono arrivati in contemporanea, tanto che anche sono stati forniti ai piloti anche con tempistiche differenti. Data la maggior esperienza, Lando Norris ha avuto sempre la priorità su Oscar Piastri, pilota promettente ma pur sempre al debutto in categoria.

Lando Norris, McLaren, 2° posizione, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3° posizione, rea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La crescita durante il mondiale ha permesso anche di mettere nel mirino Aston Martin, da cui ha dimezzato il distacco nella classifica costruttori dopo la pausa estiva. Indubbiamente il margine rimane ancora piuttosto ampio ma, passo dopo passo, McLaren si sta riavvicinando in maniera importante. Tuttavia, il Team Principal Andrea Stella non ha voluto porre obiettivi.

“Mi concentro sul processo [di crescita]. Si possono avere degli obiettivi, si può dire che queste sono le mie due o tre pietre miliari dal punto di vista dei risultati. Ma in realtà non si lavora in base a questi obiettivi, bensì in base al ritmo più veloce e ragionevole che si possa sostenere nello sviluppo”.

“Se si va troppo veloci, si possono iniziare a saltare le tappe, prendere scorciatoie, ritrovarsi con cose che non funzionano, perché non si è stati abbastanza metodici. Guardando alla stagione, credo che, se vogliamo davvero considerare le migliori aspettative, siamo leggermente più avanti rispetto a dove ci saremmo aspettati di essere anche nella più ottimistica previsione. E questo è merito e testimonianza del buon lavoro svolto dal punto di vista tecnico, operativo e in gara in McLaren e da tutte le persone coinvolte”.

Questo approccio metodico sullo sviluppo è fondamentale per Stella, a cui è stato fatto anche un paragone sulla situazione della Aston Martin, molto rapida a inizio stagione ma che, con il recupero da parte dei rivali, è scivolata all’indietro in classifica. Proprio per questo McLaren cerca di essere quanto più rigorosa possibile nel percorso di sviluppo, in modo da non fare un passo più lungo della gamba finendo in un territorio da cui sarebbe poi difficile uscire.

Sviluppo del fondo McLaren MCL60 Photo by: Giorgio Piola

“Stiamo cercando di essere il più rigorosi possibile, dal punto di vista dello sviluppo, per assicurarci di non prendere scorciatoie, di non arrivare a dire: ‘No, dobbiamo sviluppare più velocemente’, e poi iniziare a saltare alcuni passaggi metodici che abbiamo applicato finora. Ma credo che tutti in McLaren, in particolare la direzione tecnica, siano consapevoli che il ritmo di sviluppo è già rapido. Ed è questo che dobbiamo continuare a perseguire. E poi vedremo, quando saremo in Bahrain l'anno prossimo, chi è stato in grado di sviluppare più velocemente. Con l'Aston Martin abbiamo visto che durante l'inverno è possibile fare grandi passi avanti, o come con la McLaren, che è possibile farlo anche durante la stagione”.

La fine della stagione 2023 si avvicina e, ormai, gran parte dell’attenzione dei team è già rivolto alla vettura 2024. Con un passo in avanti così importante a campionato in corso il primo punto sulla lista sarà quello di riconfermarsi. Per il momento, Stella si è detto incoraggiato dai numeri registrati nella fase di sviluppo dell’auto del prossimo mondiale: “Al momento, siamo incoraggiati dallo sviluppo che vediamo sulla vettura del prossimo anno. Allo stesso tempo, credo che sia lo stesso per tutti. Perché in questo momento alcuni concetti cominciano a essere abbastanza chiari, credo, in tutto il paddock, quindi... Non sappiamo se stiamo sviluppando più velocemente di altri team”.

“Soprattutto non sappiamo se stiamo sviluppando più velocemente della Red Bull. Non dimentichiamo che credo che la Mercedes abbia capito su cosa deve lavorare. E sospetto che si riprenderanno alla grande”, ha poi aggiunto Stella.