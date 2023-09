F1 | Stella: "A Monza risultato deludente, ma ci sono aspetti positivi”

Dopo un venerdì da protagonisti, McLaren ha concluso il fine settimana del Gran Premio d’Italia con una sola vettura a punti grazie all’ottavo posto di Lando Norris dietro alla Williams di Alex Albon, dietro cui ha passato sostanzialmente l’intera gara.

La squadra di Grove ha infatti giocato astutamente a livello strategico, anticipando la sosta e coprendosi da un possibile undercut per continuare a rimanere davanti a tutti, sapendo di potersela giocare solo contando sulla propria velocità sui rettilinei. Una scelta che ha spinto McLaren a seguire la strada opposta, allungando quanto più possibile il primo stint al fine di creare un delta a livello di gomma che garantisse una chance di poter attaccare nella seconda metà della corsa.

“Abbiamo atteso di fermare entrambe le vetture perché volevamo costruire quanto più delta possibile da Albon, in modo da poter attaccare. Abbiamo ritardato quanto più possibile ed era la strategia migliore per noi per attaccare Albon”, ha spiegato il Team Principal Andrea Stella, sottolineando i motivi che hanno spinto la squadra a intraprendere quella strategia.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

Da una parte il team si è detto soddisfatto delle prestazioni mostrate, soprattutto perché era ben consapevole del fatto che avrebbe faticato su un tracciato a basso carico come quello di Monza, mettendo in risalto i punti deboli della monoposto. Sin da inizio anno, infatti, la MCL60 ha faticato in termini di velocità di punta a causa di alcune scelte tecniche durante lo sviluppo, che hanno spinto la scuderia britannica a cercare carico assoluto piuttosto che efficienza.

Dall’altra parte c’è un pizzico di delusione perché il team si aspettava di poter comunque concludere con entrambe le auto nella zona punti, cosa che non è successa a causa di un contatto alla Roggia tra Oscar Piastri e Lewis Hamilton, il quale ha spinto il giovane australiano a doversi fermare per sostituire l’ala anteriore. Al contrario, l’inglese della Mercedes è uscito dall’incidente senza danni, seppur abbia poi subito una penalità di cinque secondi, sostanzialmente ininfluente sul risultato finale.

“Avremmo potuto conquistare altri due punti, mentre siamo fuori con una vettura. Il nostro obiettivo è andare a punti con entrambe le monoposto. A dire il vero siamo sorpresi del fatto che fossimo in grado di lottare, eravamo più veloci della Williams. Non avevamo la velocità per fare il sorpasso. Ero pronto a vedere maggior degrado gomma, ma abbiamo avuto un buon consumo. Ci sono tanti aspetti positivi da questa gara e ciò che abbiamo pagato di più è il risultato, perché avremmo dovuto avere due punti in più”, ha aggiunto Stella.

Lando Norris, McLaren MCL60, effettua una sosta ai box Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nel corso della gara si è visto anche un contatto proprio tra le due McLaren che ha causato qualche spavento all’interno della squadra. Nel tentativo di resistere all’undercut di Lando Norris, il quale era stato fermato per primo, Oscar Piastri è giunto leggermente lungo alla prima staccata in uscita dai box, sfiorando il proprio compagno di casacca.

“Abbiamo fermato Lando prima di Oscar perché Lando era quello maggiormente sotto pressione quando Alonso si è fermato. Era chiaro che, quando Alonso avrebbe passato l’AlphaTauri, sarebbe stato molto veloce, per cui ci siamo assicurati di avere due McLaren davanti a Fernando”.

Un episodio che Stella ha definito inaccettabile, perché le due vetture non dovrebbero mai giungere al contato: “Non ci dovrebbe mai essere un contatto tra due vetture McLaren. C'è stato un contatto, che non rientra nel nostro modo di correre in McLaren. Si tratta solo di rivedere le cose, come si fa con qualsiasi cosa tecnica o operativa. L'importante è avere parametri chiari su ciò che si ritiene accettabile e ciò che si ritiene inaccettabile. Non è una questione di emozioni, è proprio come si fa con altre cose. Le corse si affrontano in modo simile. È chiaro che per ogni pilota c'è qualcosa di più grande di lui. È la squadra”.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Dovremo rivedere. Come tutte le cose, lo faremo con calma. Non c'è nulla di urgente da fare. Prenderemo le misure necessarie. I piloti si calibreranno per una situazione simile. È sempre un po' complicato quando si esce dai box, soprattutto con le gomme hard. Quindi può darsi che Oscar abbia cercato di capire dove poteva posizionarsi per mantenere la posizione. Ma con le gomme più fredde, questo potrebbe essere un po' più difficile di quanto avesse previsto. Potremmo assolutamente concludere che si tratta solo di un piccolo errore di valutazione. Entrambi i piloti gareggiano ed erano consapevoli che non ci deve essere alcun contatto tra due McLaren”.

A Monza la scuderia di Woking si è presentata con due differenti ali posteriori, una già portata in altri appuntamenti della stagione come in Azerbaijan e a Spa (con un flap tagliato) e una che non si era mai vista nel corso di questo campionato. Dopo aver paragonato le soluzioni, McLaren ha scelto quella a basso carico, che verrà poi riutilizzata nel corso della stagione anche a Las Vegas, altro tracciato dove conteranno le velocità di punta dati i lunghissimi rettilinei: “Sicuramente vogliamo avere un pacchetto a basso carico per il prossimo anno, perché ora siamo abbastanza maturi per entrare in quel range tenendo conto del nostro piano di sviluppo. Questo sarà anche il pacchetto base per Las Vegas”.