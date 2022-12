F1 | Steiner sicuro: "I rookie oggi sono un grosso rischio"

Con la Haas che ha cambiato notevolmente la sua politica, allontanandosi dai giovani e puntando su piloti più esperti, Steiner è chiaro sulle attuali difficoltà che i team di F1 devono affrontare nella selezione dei piloti.

Dopo aver ritenuto che una formazione interamente composta da Nikita Mazepin e Mick Schumacher nel 2021 fosse una politica migliore per il suo futuro a lungo termine, la Haas è andata in una direzione completamente opposta per il 2023.

Sia Mazepin che Schumacher sono stati eliminati e l'anno prossimo la squadra statunitense avrà al loro posto la coppia di veterani formata da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

Schumacher riteneva che la mancanza di test in F1 rendesse tutto più in salita per i debuttanti, che si ritrovano a dover emergere contro avversari più esperti. Una posizione che lo stesso Steiner condivide.

"Penso che abbia ragione", ha detto. "Nelle corse, due anni sono un periodo abbastanza buono, ma non c'è niente di meglio al momento".

"È passato direttamente dalla F2 alla F1 in gara, perché non ci sono test. Siamo tornati indietro per avere un pilota esperto che non è stato in macchina per tre anni, almeno a tempo pieno, perché con i giovani piloti non si può valutare davvero le cose o si corrono grossi rischi".

Nico Hulkenberg, Haas VF-22 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Voglio dire che la McLaren ha preso Piastri, ma alla fine nessuno sa quanto sarà bravo su una vettura di F1. Era molto bravo in F3 e F2, ma il salto verso la F1 è ancora grande".

"Ovviamente penso che sia un po', non direi un problema, ma è una di quelle cose che dipendono da quanti rischi vuoi correre per far salire in macchina un debuttante".

Sebbene la Haas abbia fatto una completa inversione di rotta nel suo approccio al tipo di pilota che vuole, Steiner non pensa che abbia commesso un errore nel puntare sui rookie nel 2021.

" No, no. Assolutamente no", ha detto. "E vi spiego perché, perché due anni fa eravamo in una posizione diversa e ora siamo di nuovo in una posizione migliore".

"Credo che la Formula 1 in generale sia in una posizione molto migliore rispetto a due anni fa, quando abbiamo dovuto trovare soluzioni per andare avanti".