F1 | Steiner: nel 2023 uscirà il suo libro "Surviving to drive"

Gunther Steiner, team principal di Haas Formula 1, pubblicherà ad aprile il suo primo libro intitolato "Surviving to Drive", che accompagnerà i lettori all'interno del team fino alla stagione 2022.

Steiner è diventato una delle figure più popolari tra i fan della F1 grazie al suo ruolo nella serie Netflix "Drive to Survive", soprattutto per il suo approccio schietto e il suo linguaggio colorito.

Ma i pensieri di Steiner saranno ora disponibili per i fan nel nuovo libro, pubblicato da Transworld e in uscita il prossimo aprile.

Il libro promette di essere "senza compromessi e con un'onestà bruciante, raccontato nello stile inimitabile di Steiner" e di dare ai fan uno sguardo ai meccanismi interni di una squadra di F1 dal punto di vista di un team principal.

"Surviving to Drive" è il diario di Steiner della stagione 2022, durante la quale la Haas ha vissuto un precampionato turbolento, tagliando i ponti con lo sponsor Uralkali e con il pilota Nikita Mazepin in seguito all'invasione della Russia in Ucraina.

Mazepin è stato sostituito da Kevin Magnussen, che al suo ritorno alla Haas ha conquistato uno straordinario quinto posto in Bahrain, per poi segnare la prima pole position del team in Brasile.

Steiner ha anche trascorso gran parte del 2022 a discutere della prossima mossa della Haas, optando alla fine per l'abbandono di Mick Schumacher dopo due anni e per l'ingaggio di Nico Hulkenberg per il 2023.

"Non credo che avrei potuto scegliere un anno più attivo di questo per documentare alcune delle tante cose che un team principal deve affrontare in Formula 1", ha detto Steiner.

"Non avevo mai pensato di tenere un diario prima d'ora e, sebbene mi piaccia guardare avanti, è stato divertente guardare indietro a quest'anno, rileggendo il libro e riflettendo sui tanti alti e bassi che abbiamo incontrato in Haas".

"In definitiva, sono gli alti a risaltare di più, dal ritorno a punti di Kevin Magnussen in Bahrain ai primi punti di Mick Schumacher a Silverstone, passando per la prima pole position della squadra in Brasile e l'ottavo posto nel campionato costruttori: è stata una stagione davvero eccezionale".

"È stato il duro lavoro di tutti i membri della nostra squadra a riportarci in lotta in Formula 1 e non potrò mai ringraziare abbastanza tutti coloro che fanno parte del team per i loro sforzi e la loro dedizione".

"Spero che le persone apprezzino questa visione della nostra stagione 2022 e che si augurino di seguirci nel 2023, quando cercheremo di costruire i successi di quest'anno", ha concluso Steiner.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, festeggia con Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images