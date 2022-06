F1 | Steiner: "Mick? Nessun incidente, ma deve andare più forte"

A Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan, tutti gli occhi erano puntati addosso a Mick Schumacher. Non è facile affrontare gare di Formula 1 quando sei reduce da una serie di incidenti notevole - alcuni di questi molto pericolosi e costosi per il team - senza contare il confronto impari con un compagno di squadra come Kevin Magnussen.

Il tedesco del team Haas è riuscito a evitare guai grossi lo scorso fine settimana. Nessun incidente, poche sbavature, e questo è un aspetto che certamente ha reso più leggeri gli animi all'interno del team americano.

Però, si sa, la Formula 1 è uno sport che fa della competizione il suo comandamento principale. Mick, invece, nel corso del fine settimana è stato molto lontano da Magnussen in qualifica, circa 1"1 più lento del danese, e anche in gara non ha fatto molto meglio. 14esimo precedendo il solo Nicholas Latifi.

Al termine della gara di Baku, Guenther Steiner ha parlato del fine settimana di Schumacher. Sebbene non vi siano stati incidenti, il team principal ha sottolineato come ora Mick sia tenuto ad aumentare il suo livello prestazionale.

"E' sicuramente un momento difficile per Mick e per il team. Questo è uno sport di prestazione e cosa serve in uno sport di prestazioni? Prestazione", ha dichiarato Steiner a Motorsport.com

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Credo che Mick abbia scelto l'approccio giusto a Baku. Se avesse fatto un altro incidente qui non sarebbe stata certo una cosa buona, capite? Preferirei che fosse così piuttosto che schiantarsi di nuovo cercando di fare qualcosa che forse non c'è".

Lo stesso Schumacher ha dichiarato di non essere stato contento della sua prova azera: "Non è andata benissimo, mi fa un po' male la schena. Non è il fine settimana che speravo di vivere".

"Credo che da sabato in poi le cose siano andate un po' meglio. Quindi è un bene. Ma, in ogni caso, una volta arrivati al sabato, è diffcile giudicare se la messa a punto della macchina sia giusta o meno".

"Quindi abbiamo avuto solo una prova libera per farlo e purtroppo l'assetto non era quello giusto. Siamo rimasti bloccati in quel modo fino alla gara".

"Avevo sottosterzo a metà curva e sovrasterzo in uscita, non era l'ideale. Quindi abbiamo usato troppo le gomme. Credo che se fino all'ultimo stint le cose non siano andate molto bene, l'ultimo invece è andato meglio".