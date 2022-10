F1 | Steiner: "Mick in vantaggio per rimanere nel 2023? Sì"

Ogni settimana che passa il mercato piloti di Formula 1 delinea grazie ai suoi movimenti le line up per il Mondiale 2023. L'ultimo di questi ha riguardato Alpine - che ha annunciato l'approdo a Enstone di Pierre Gasly - e AlphaTauri, che ha scelto Nyck De Vries per sostituire il francese. Ora rimangono pochi sedili da assegnare e, uno di questi, è del team Haas.

La squadra americana potrà contare sull'esperienza e la velocità di Kevin Magnussen anche per la prossima stagione. Il grande punto interrogativo, però, è legato al nome del pilota che andrà ad affiancarlo.

Mick Schumacher sta terminando quest'anno la seconda stagione in Formula 1 e la seconda con Haas. Dopo un avvio disastroso, a fronte di una VF-22 eccellente nel primo terzo di stagione, il tedesco è riuscito a trovare un buon equilibrio tra rischio e prestazioni.

Nel corso dell'estate sono arrivati i punti e gare molto più solide. A riconoscere questo cambiamento è stato anche il team principal di Haas, Guenther Steiner, il quale ha anche ammesso che proprio Mick ha un vantaggio su tutti gli altri nomi della rosa da cui la squadra potrà scegliere il nome del pilota che andrà ad affiancare Magnussen la prossima stagione.

Mick Schumacher, Squadra Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Chi ha il sedile ha un vantaggio per l'anno successivo? Assolutamente sì. Se lavori già con qualcuno per 2 anni è un vantaggio. Se puoi avere qualcuno con cui lavori già da 2 anni è meglio rispetto a prendere una nuova persona, perché come ho sempre detto, non hai il tempo necessario per imparare".

"E' per questo che abbiamo riportato nel team anche Kevin, perché lui era già stato con noi. E' stato via un anno, ma conosceva tutti e questo è sempre un vantaggio quando devi partire da un determinato punto".

Nella prima parte di stagione Schumacher ha commesso una serie di errori che aveva portato lo stesso Steiner ad affermare: "Non è possibile continuare in questo modo". A Suzuka, invece, il manager altoatesino si è detto soddisfatto di come il tedesco abbia reagito e sia riuscito a trovare il compromesso tra rischio e risultato.

"Non posso dire di non essere soddisfatto, perché non ha fatto danni alla macchina o altro. E' anche andato a punti. Quello che abbiamo visto è un miglioramento che lo ha portato ad andare a punti. Se un ragazzo non capisce e non si sviluppa come pilota, i punti non arrivano".