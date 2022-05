F1 | Steiner: "I costi dei trasporti unica concessione ai top team"

La Haas è una delle quattro squadre che ha votato contro la proposta di incrementare il limite di budget cap (140 milioni di dollari) a causa della progressiva crescita dell’inflazione. Da una parte ci sono i top-team che spingono per concedere un extra-budget di 8/10 milioni, dall’altra Alpine, Alfa Romeo, Williams e Haas che sono contrari.

In una lunga intervista concessa a Motorsport.com (che pubblicheremo nei prossimi giorni) il team principal Gunther Steiner ha fatto il punto sulla squadra, sul momento che sta vivendo la Formula 1, sui programmi a lungo termine ed ovviamente sul budget cup, di cui vi proponiamo un’anticipazione.

Haas VF-22 Photo by: Uncredited

“Partiamo da un punto indiscutibile – ha confermato Steiner – in questa stagione alla quarta gara tutti i team avevano già conquistato dei punti nella classifica di campionato, e credo che non accadesse da tempo. Il budget cap sta funzionando, e se verrà mantenuto lo spirito che ha portato all’introduzione di questo regolamento, il parco squadre si compatterà sempre di più. Però bisogna evitare di apire i cordoni della borsa, altrimenti il tutto perde di significato”.

“I tre top-team stanno spingendo per ottenere un extra budget – ha proseguito il team principal della Haas – e ipotizzando che questo proposta venga in qualche modo accettata, a cosa porterebbe? Mercedes, Red Bull e Ferrari porterebbero in pista uno o due aggiornamenti in più, che alla fine si annullerebbero a vicenda, e l’unico risultato sarebbe l’ampliamento del divario rispetto al resto delle squadre".

"Non era questa l’idea alla base del budget cap quando è stata proposta e votata. Anche noi, come azienda, siamo obbligati a risparmiare, abbiamo un budget che non possiamo superare, e se da una parte i costi aumentano dobbiamo risparmiare su altri fronti. Credo che funzioni in questo modo in tutte le aziende. Se un amministratore delegato non è in grado di affrontare e risolvere una situazione di questo tipo viene licenziato”.

Steiner ha concesso margini di trattativa su un unico fronte, ed è quello dei trasporti, citato dallo stesso Christian Horner (uno dei più acerrimi sostenitore dell’aumento di budget) come la voce di bilancio che ha risentito di più in termini di aumenti.

“Questo è un problema che si può affrontare - ha chiarito Steiner - e non vedo controindicazioni. I costi sono aumentati molto, ma il vantaggio è che gestisce tutto la Formula One Management, quindi loro hanno ben presente l’entità degli aumenti che ci sono stati negli ultimi mesi. Non vedo problemi nel concedere un extra budget su questo fronte, una cifra equivalente alla differenza tra la cifra messa a budget ad inizio anno e quello che è il costo reale che stiamo affrontando. Se poi nel 2023 le spese scenderanno, questo extra verrà rimosso o ridotto in base al calo dei costi”.