F1 | Steiner: "Haas terza? Voglio vivere il sogno!"

Un inizio di stagione così la Haas non se lo sarebbe mai immaginato. Dopo due anni trascorsi nelle retrovie il team americano è riuscito a riscattarsi nella gara inaugurale del 2022 andando subito a punti con il rientrante Kevin Magnussen.

Il danese è stato protagonista di un weekend incredibile, iniziato con il settimo tempo ottenuto in qualifica e concluso con il quinto posto in gara grazie al clamoroso doppio ritiro della Red Bull nei giri finali del GP.

La soddisfazione è stata enorme non solo per Magnussen, ma anche per Gunther Steiner. L’altoatesino, dopo un 2021 passato ad ingoiare bocconi amari e dopo una situazione finanziaria diventata complicata con lo scoppio della guerra in Ucraina, ha potuto finalmente sfoderare il sorriso dei giorni migliori.

Quando gli è stato chiesto se abbia capito come la Haas sia riuscita ad ottenere questo risultato, Steiner ha subito regalato una perla degna di Drive to Survive: “Non voglio capirlo, voglio vivere questo sogno!”.

“Kevin sapeva di avere una buona macchina. Lo avevamo visto sin dalle qualifiche, ma avevamo bisogno di capitalizzare”.

“Fino ad ora lo stint più lungo che avevamo fatto era di 18 giri. Abbiamo ottenuto un bel risultato, la squadra non ha sbagliato nulla. Tutto è stato preparato molto bene”.

“Anche in occasione delle qualifiche tutti hanno svolto il loro lavoro alla perfezioni e hanno preso le decisioni giuste al momento giusto. È stato un weekend decisamente positivo”.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, festeggiato dalla sua squadra al traguardo Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lo scorso anno la squadra americana ha chiuso il campionato con zero punti dopo aver deciso di schierare due rookie, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, al volante di una monoposto figlia di quella scesa in pista nel 2020 e priva di sviluppi se non quelli obbligatori per adattare l’auto alle modifiche imposte dal regolamento.

Dopo la prima gara della stagione la Haas occupa il terzo posto in classifica, ma Steiner è giustamente consapevole che questa posizione è destinata a cambiare col tempo.

“Non credo che resteremo lì a lungo, ma per adesso ci godiamo il sogno. Negli ultimi due ani abbiamo dovuto tirare avanti. Adesso siamo tornati!”.

“Questo risultato è qualcosa di speciale perché tutti avevano perso la fiducia in questo periodo di tempo molto breve. Nel 2018 abbiamo chiuso in quinta posizione ed eravamo competitivi, mentre nel 2019, con una vettura non performante, la gente ha perso fiducia. Si è iniziato a parlare di vendita del team ed altre assurdità, ed invece siamo ancora qui e siamo tornati”.

Nonostante il quinto posto ottenuto ieri da Magnussen sia arrivato grazie al doppio ritiro di Max Verstappen e Sergio Perez nelle battute finali, Steiner si è detto certo che la squadra potrà continuare a segnare punti in futuro.

“Non dobbiamo sederci sugli allori perché anche l’Alfa Romeo è sembrata molto forte. Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare la vettura anche con gli aggiornamenti che porteremo più avanti, ma sono abbastanza sicuro che continueremo ad andare a punti”.