F1 | Steiner: "Gare ravvicinate? Merito del budget cap"

La rivoluzione regolamentare adottata quest’anno dalla Formula 1, con l’introduzione delle monoposto ad effetto suolo, ha consentito ai piloti di potersi seguire più facilmente senza eccessive perdite di carico aerodinamico.

Secondo Gunther Steiner, però, non sono soltanto le nuove regole ad aver reso più avvincenti i duelli in pista. Per il team principal della Haas un ruolo importante è dato anche dal budget cap.

Il tetto di spesa, di recente aumentato a 145,58 milioni di dollari a seguito dell’impennata dell’inflazione, ha creato molti malumori quest’anno. Alcuni team di alto livello volevano che il limite fosse innalzato di molto, mentre le scuderie più piccole hanno fatto fronte comune sostenendo come il regolamento finanziario stesse funzionando.

Steiner ritiene che uno dei meriti del budget cap sia quello di aver livellato il terreno di gioco. L’ordine di gara, secondo l’altoatesiono, non è più dettato dalla squadra che ha più soldi da spendere.

“Credo che in questo momento si stia assistendo a molte lotte in pista e si sta offrendo un bello spettacolo. C’è molta azione e credo che questo sia dovuto al budget cap. Abbiamo creato una regola di successo e non dovremmo abbandonare questo principio”.

Steiner, che la scorsa settimana ha votato a favore del compromesso per innalzare di poco il tetto di spesa, ha affermato che la Formula 1 avrebbe preso una strada sbagliata se si fosse ceduto alle pressioni dei team che volevano allontanarsi da quanto imposto per regolamento.

"Non dovremmo cedere alla tentazione di tornare ai bei tempi andati, quando chi aveva più soldi vinceva e si imponeva in campionato. Credo che per la FOM l’azione vista in gare come in quella di Silverstone sia stata fantastica, e lo stesso vale per gli spettatori ".

Esteban Ocon, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bisogna sempre chiedersi da cosa sia dipeso tutto ciò, e penso che il tetto di spesa sia una delle cause. Per questo motivo credo che dovremmo cercare di proteggere il più possibile il budget cap, evitando di danneggiare le squadre quest'anno".

Uno degli effetti del tetto ai costi è stato quello di limitare le possibilità di sviluppo per i team, il che significa che un'azienda come la Haas, che corre ancora con la sua monoposto in configurazione praticamente immutata da inizio stagione, può rimanere competitiva.

Ma Steiner sostiene che l'intera filosofia dei regolamenti 2022, che ha imposto maggiori restrizioni su ciò che i team possono fare con le loro vetture, ha contribuito anche in questo aspetto.

"Non è solo il tetto dei costi, ma anche il regolamento tecnico di quest’anno. Penso che sia un po' più difficile rispetto ai vecchi tempi. È molto più difficile trovare prestazioni con questi regolamenti tecnici rispetto a prima. Quindi si deve anche dire che il nuovo regolamento tecnico ha fatto centro".