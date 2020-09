Steiner: "Fedeli alla Ferrari, ma se la PU fosse gratis..."

Gunther Steiner vuole restare fedele alla Ferrari. Il team principal della Haas non apre ad altri motoristi per il 2022 a meno che non si parli di una fornitura gratis. Il tema è diventato di attualità dopo che la Renault ha fatto sapere di essere interessata a trovare un team partner.

Non c’è motivo per cambiare il fornitore di power unit con l’introduzione delle nuove regole nel 2022?

“Prima di tutto, credo un ci voglia un po’ di lealtà. Pensa così anche Gene. La Ferrari è stata fondamentale nel portarci fino qui e ha compiuto un buon lavoro. Adesso è un po' in difficoltà, come ovviamente sappiamo”.

“Penso, anzi spero che sia una difficoltà di breve durata: sono sicuro che ne uscirà presto, perché la Ferrari è sempre tornata dove merita. Scappare via alla prima opportunità, quando si incontra un ostacolo sulla strada, non è molto etico”.

“Ovviamente dobbiamo guardare anche ad altre opportunità, ma che sarebbero molto difficili per noi, perché abbiamo una parte della nostra struttura in Italia. Dovremmo trasferirci in Inghilterra e tutto questo non sarebbe gratuito”.

“Al momento la soluzione migliore per noi è per lavorare con la Ferrari sul futuro e non farci distrarre da altre situazioni. In ogni caso se un Costruttore volesse venire a parlare con noi offrendo una fornitura di power unit gratis, sarebbe benvenuto!”.