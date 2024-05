F1 | Steiner fa causa alla Haas per ricavi non corrisposti

Il rapporto tra Gunther Steiner e la Haas si è concluso alla fine della scorsa stagione, quando la scuderia americana ha deciso di non rinnovare il contratto all’ex Team Principal, presente nella squadra sin dal momento in cui era stata fondata nel lontano 2016. Una collaborazione che si è conclusa a seguito di una differenza di vedute in merito agli investimenti necessari per permettere alla squadra di compiere un passo in avanti, in particolare in un momento storico in cui tanti altri team stanno investendo con il fine di potenziare le rispettive strutture.

Tuttavia, la storia tra le due parti non si è conclusa alla fine dello scorso anno, perché Gunther Steiner avrebbe fatto causa alla Haas. Nei documenti depositati in tribunale a Mecklenburg, nella Carolina del Nord, Steiner ha affermato che la sua ex scuderia non gli ha pagato le commissioni che gli erano dovute per diversi anni, in violazione di un accordo di lavoro.

Inoltre, secondo l’ex Team Principal, Haas continua a vendere merce con il suo nome e la sua immagine, oltre a utilizzarlo sul suo sito web ufficiale, ma senza la sua autorizzazione. Di fatto, quindi, a Steiner non sarebbero corrisposti i diritti d’autore e di immagine che sostiene gli siano invece dovuti.

Gunther Steiner Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nei documenti del tribunale, Steiner sostiene che gli devono essere corrisposte le commissioni dovute nel 2021, 2022 e 2023, ovvero quelle che rientravano nel periodo coperto dal suo ultimo contratto con la scuderia americana. Nei documenti del tribunale si legge che: "Haas F1 ha scelto di non rinnovare il contratto di lavoro del signor Steiner. Questo era un suo diritto. Ma Haas F1 ha fatto ciò che non aveva il diritto di fare e si è rifiutata di pagare al signor Steiner quanto dovuto in base al suo contratto di lavoro".

Il documento aggiunge: "Ma dopo aver accettato per anni i benefici della reputazione, dell'esperienza e delle profonde connessioni del signor Steiner all'interno dello sport, la Haas F1 non può negare al signor Steiner i benefici che si è guadagnato".

I documenti del tribunale non hanno rivelato i dettagli in merito ai pagamenti che Steiner sostiene gli siano dovuti, ma si pensa che potrebbero essere legati agli accordi con gli sponsor che ha contribuito a portare alla squadra. Nei documenti, infatti, si fa riferimento al ruolo che Steiner ha avuto nella serie Netflix “Drive To Survive” e come la sua presenza abbia incrementato la popolarità della Haas.

"Haas F1 era spesso presente nella serie e la presenza del signor Steiner nello show ha spinto sempre più fan verso Haas F1", si legge nel documento.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Questa esposizione è stata estremamente preziosa per la scuderia emergente, in particolare mentre cercava ulteriori flussi di entrate per sostenersi nell'ambiente notoriamente costoso della Formula 1".

A ciò, chiaramente, si aggiunge il fatto che, secondo l’ex Team Principal, la scuderia statunitense non ha agito correttamente negli ultimi mesi, anche dopo la scadenza del contratto, continuando a utilizzare la sua immagine per scopi commerciali: "Haas F1 non ha alcun diritto di utilizzare il nome, l'immagine e la somiglianza del signor Steiner o di sfruttarli in qualsiasi forma dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro. Haas F1 non ha risarcito il signor Steiner per l'uso non autorizzato del suo nome, immagine e somiglianza".