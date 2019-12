Steiner e la paura di non poter più gestire il duo Haas

La coppia della Haas è venuta più volte a contatto nell'arco dell'anno, ricordando in particolare gli incidenti in Spagna, Gran Bretagna e Germania. Dopo quello di Silverstone- nel quale comunque arrivarono punti - il team principal della scuderia statunitense ha capito che era inutile continuare a prendersela, visti anche i problemi della vettura.

"Dopo Silverstone eravamo arrivati ad un punto dove era inutile continuare ad arrabbiarsi, le cose non andavano né con i piloti e né con la macchina - ha detto Steiner a Motorsport.com - E' stata una bella lotta e anche io ero sotto pressione! Ma bisognava pensare a motivare il team, ma se io non riesco a controllare i piloti, come può essere d'aiuto alla squadra questa situazione? Quindi ho preferito mettere lo pressione sul lavoro da fare, in modo che tutto potesse essere a posto".

Steiner ha anche rivelato che probabilmente sia Magnussen che Grosjean non si sono interessati del bene della squadra, ma che il loro scontro sia potuto derivare dalla suddetta pressione.

"Quando si sono toccati alla curva 5 ho pensato che non ci fosse più nulla da fare, che la situazione fosse ormai ingestibile. Non pensavano più al team, ma solo a fare bene per se stessi, come a Barcellona. Qualificarsi bene significava poter prendere buoni punti per la squadra, invece hanno ragionato per conto loro".

"E' stata colpa della pressione? Forse sì, ma probabilmente non lo scoprirò mai. Magari è anche dovuto a quella che ho messo alla squadra, chi lo sa".

Magnussen e Grosjean saranno ancora assieme nel 2020, ma il danese è convinto che il tutto sia stato ingigantito dai media, e che non ci sono problemi col compagno di squadra.

"E' stato fastidioso, in quel momento era l'argomento di cui tutti parlavano e ha creato parecchio caos in quel periodo, ma in realtà io e Romain non abbiamo mai avuto problemi - dice Kevin a Motorsport.com - Ci siamo sentiti tranquillamente anche dopo Silverstone. E comunque è successo anche a Vettel e Leclerc, ci vuole pochissimo ad innescare l'esplosione di una gomma ed è accaduto pure a loro. Uguale a me e Romain".

"Chiaramente il team ha visto e accusato il tutto, l'abbiamo deluso, ma non c'era assolutamente intenzione di creare danni o problemi. Anzi, con l'esperienza di quest'anno ora siamo ancor più uniti".