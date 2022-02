F1 | Steiner: "Con la VF-22 possiamo tornare in gioco!"

La VF-22 è un progetto cruciale per il futuro della Haas. La monoposto che la squadra statunitense porterà in pista nel 2022 rappresenta l’obiettivo per il quale la dirigenza del team ha deciso di sacrificare la scorsa stagione, rinunciando di fatto a qualsiasi sviluppo tecnico della vettura.

Dopo i sacrifici è ora di raccogliere i frutti, e questo scenario aumenta ovviamente le aspettative, in primis proprio del personale della squadra, reduce da una stagione molto difficile. In Haas sembrano ottimisti, anche se tutti sono coscienti che sarà la pista ad emettere l’unico verdetto che conta.

“Siamo in quel periodo dell'anno in cui si è naturalmente ottimisti sul fatto che il duro lavoro e lo sforzo di tutti possa tradursi in una buona competitività in pista – ha commentato Gene Haas- nel 2020 abbiamo preso la decisione di incanalare molto tempo e risorse nel progetto VF-22, rinunciando allo sviluppo della monoposto 2021, una conseguenza non facile da accettare. Speriamo che questa decisione porti i suoi frutti, e che ci possa consentire di tornare a lottare nella zona punti”.

Gunther Steiner spera di ritrovare la lotta per quegli obiettivi che la Haas in passato ha già raggiunto, ovvero tornare stabilmente in zona punti.

“È emozionante essere qui alla presentazione della VF-22 – ha commentato Gunther Steiner – ed è anche emozionante pensare che a breve saremo in pista. Sappiamo tutti di cosa è capace la squadra, lo abbiamo dimostrato in passato e con questa nuova vettura, nata da una serie di regolamenti completamente nuovi e con il nostro nuovo team di progettazione, sono fiducioso che potremo confermare ancora una volta di poter disputare dei weekend competitivi".

"È stato uno sforzo enorme da parte di tutte le persone coinvolte ed ora arriva la parte divertente, ovvero portare la nuova macchina in pista e vedere i primi risultati. La scorsa stagione è stata lunga, ma sono fiducioso che il 2022 ci vedrà di nuovo in gioco grazie alla VF-22”.