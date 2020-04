Statistiche: GP Russia 2017 con l'età dei piloti più bassa

30 aprile 2017, Sochi. Mentre si spengono le luci del semaforo, sulla griglia di partenza ci sono diciannove monoposto a causa del forfait in extremis di Fernando Alonso, bloccato appena uscito dai box da un problema alla power unit Honda.

L’esclusione dello schieramento dello spagnolo, fa entrare nella storia il Gran Premio di Russia 2017, che diventa la gara con la griglia di partenza più giovane nella storia della Formula 1.

L’età media dei piloti al via è infatti di 26 anni, 9 mesi e 7 giorni. Il precedente primato apparteneva (per un’anzianità maggiore di 3 giorni) al Gran Premio del Bahrain 2015, ed anche in quel caso a determinare l’età record fu la mancata partecipazione di un veterano, Jenson Button, che non prese parte alla gara per lo stesso imprevisto di Alonso, ovvero un problema alla power unit Honda della sua McLaren.

Negli ultimi anni il paddock di Formula 1 ha visto l’ingresso di una generazione di piloti giovanissimi, che hanno abbassato l’età media della griglia di partenza del Mondiale. A dare il via alla ‘new vawe’ dei teen-ager da Formula 1 è stato Max Verstappen, che ha fatto la storia con il suo esordio nel Gran Premio d’Australia del 2015.

L’olandese aveva 17 anni 5 mesi e 15 giorni e il suo arrivo nel Circus sollevò diverse polemiche. “È davvero il caso di mettere una Formula 1 nelle mani di un minorenne?”, si chiedevano molti scettici.

A calmare le acque contribuì molto lo stesso Verstappen, che si dimostrò all’altezza del ruolo, e la FIA, che a fine stagione modificò il regolamento sportivo inserendo l’età minima (18 anni) e un sistema a punti che prevede l’assegnazione della Superlicenza solo a chi avesse raggiunto risultati significativi nelle categorie minori.

Età media piloti al via di un GP F1. I più giovani…

Pos. Gran Premio Anni Mesi Giorni 1 Russia 2017 26 9 7 2 Bahrain 2015 26 9 10 3 Bahrain 2016 26 9 14 4 Australia 2014 26 11 13 5 Malesia 2017 27 0 2 6 Bahrain 2014 27 0 6 7 Monaco 2014 27 0 19 8 Cina 2014 27 0 20 9 Spagna 2014 27 1 10 10 Malesia 2014 27 1 1

È impressionante la differenza di ben 16 anni tra l’età media del Gran Premio più ‘giovane’ e quello più ‘anziano’. Un margine che si spiega anche con la situazione in cui si ritrovò l’automobilismo sportivo nell’immediato dopoguerra.

Il conflitto Mondiale bloccò tutte le attività sportive per anni, e quando si poté ritornare in pista, gli unici piloti disponibili con esperienza furono quelli del periodo pre-bellico.

Ci volle tempo per formare una nuova generazione di giovani (quella di Stirling Moss e dei suoi coetanei) e nel frattempo furono piloti che erano già in attività prima del secondo conflitto Mondiale a calcare le scene del Gran Premi.

Età media piloti al via di un GP F1. I più anziani…

Pos. Gran Premio Anni Mesi Giorni 1 Belgio 1951 42 9 12 2 Francia 1950 41 10 19 3 Belgio 1950 41 4 24 4 Italia 1950 41 2 6 5 Svizzera 1950 40 9 30 6 Spagna 1951 40 6 24 7 Italia 1951 39 10 2 8 Germania 1952 39 8 26 9 Svizzera 1951 39 7 7 10 Gran Bretagna 1951 39 6 18

