F1 | Sparco fornirà l'abbigliamento al team Red Bull Racing

Due eccellenze che si incontrano: Red Bull Racing ha siglato un accordo di collaborazione con la Sparco. Il campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez vestiranno l’abbigliamento ignifugo del marchio torinese, aprendo una partnership pluriennale che, ovviamente, non si limita ai piloti ma si estende a tutto il personale del team di Milton Keynes.

I piloti e gli ingegneri di Red Bull Racing hanno testato tutti i prodotti prima di esprimere un parere positivo sottolineando la qualità e il comfort degli indumenti Sparco. L’azienda torinese guidata da Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco, ha uno dei suoi punti forti nella ricerca continua del miglioramento delle prestazioni e dell’incremento della soglia di sicurezza puntando sull’estrema leggerezza e la personalizzazione.

Tutti noi sappiamo quale sia l’attenzione di Adrian Newey, geniale progettista Red Bull, alla riduzione delle masse finalizzate all’incremento delle performance: quando l’ingegnere inglese ha sentito parlare delle caratteristiche della nuova tuta Superleggera con omologazione FIA ​​8856-2018 ha sentito musica per le sue orecchie potendo contare su un prodotto tecnologicamente all’avanguardia nel quale il risparmio di peso è solo uno degli aspetti.

La tuta Superleggera dei piloti sarà abbinata alle scarpe “X-Light+”, ai guanti “Arrow Biotech” e all'intimo Sparco. I membri del team saranno dotati di una linea dedicata di prodotti derivanti dalle tute Sparco “Competition” e dai guanti “Tide Meca” in modo da soddisfare tutti i requisiti di comfort e sicurezza secondo le richieste avanzate dal team.

Soddisfatto Aldino Bellazzini: “Sparco è un'azienda tecnologicamente orientata, caratterizzata da una continua ricerca per soddisfare i migliori standard per quanto riguarda prestazioni, sicurezza e qualità. Consideriamo questa partnership un'opportunità per sfidare ulteriormente noi stessi. Questo è il motivo che ci ha spinti a collaborazioni e partnership a lungo termine che abbiamo già sviluppato con diversi protagonisti del motorsport. Crediamo fermamente che Oracle Red Bull Racing rappresenti un'enorme opportunità per Sparco per continuare a progredire e siamo onorati che abbia scelto Sparco per la prossima stagione e oltre".

Christian Horner, team principal e CEO di Red Bull Racing: “Garantire che i nostri piloti e il nostro team siano tenuti nella massima sicurezza è sempre la nostra priorità. La Sparco è in prima linea da oltre quattro decenni e siamo lieti di accoglierli nel team. Il fatto che la loro dedizione alla sicurezza sia accompagnata dalla ricerca di prestazioni e leggerezza, considerazioni chiave nelle corse, rende la collaborazione ancora più emozionante”.