F1, Spa, Libere 3: Hamilton detta il passo, Ferrari a picco!

La pioggerella inattesa ha complicato il lavoro dei team nella terza sessione di prove libere del GP del Belgio. Spa-Francorchamps inumidita da una parte e asciutta dall'altra da metà sessione in poi ha ridotto sensibilmente l'attività delle squadre che hanno mandato in pista i piloti negli ultimi minuti creando un grande traffico.

La Mercedes si è ripresa la posizione di vertice con Lewis Hamilton capace di arrivare con le gomme slick a 1'43"255. L'esa-campione dopo aver lavorato sulle altezza anteriori ha riportato in vetta la W11 dotata di un nuovo pacchetto aerodinamico. Ieri l'inglese ha faticato con le gomme posteriori, mentre oggi Lewis ha dato la sensazione di aver trovato la strada giusta. Non ha trovato un giro buono Valtteri Bottas che è solo quinto con la seconda freccia nera: il finlandese paga un distacco di mezzo secondo che testimonia le sue difficoltà di messa a punto con frequenti bloccaggi in frenata.

E così a sorpres ala seconda posizione l'ha agguantata di nuovo la Renault: ieri era toccato a Daniel Ricciardo provare il nuovo "party mode" sul motore francese e oggi l'opportunità è stata offerta a Esteban Ocon che ha portato la R.S.20 a 230 millesimi dalla vetta! La Casa francese usa un trick che verrà vietato dal prossimo GP...

Che la power unit transalpina ha avuto un incremento di potenza lo testimonia anche Lando Norris con la McLaren capace di 1'43"641, davanti ad Alexander Albon che p quarto con la Red Bull: fa notizia il fatto che l'anglo-thailnadese sia davanti a Max Verstappen, ma l'olandese è finito nel traffico e non ha trovato un giro pulito, per cui la sesta posizione non dice nulla del vero potenziale della RB16.

Ricciardo è settimo senza spremere il motore Renault, davanti a Lance Stroll con la Racing Point un po' in difficoltà rispetto alle aspettative e Carlos Sainz con l'altra MCL35. La top ten la chiude Sergio Perez con la RP20 seguito dalle due AlphaTauri con Pierre Gasly davanti a Daniil Kvyat.

E la Ferrari? Non esiste. Nel senso letterale del termine. Charles Leclerc è 17esimo a 1"8 dalla Mercedes e Sebastian Vettel è ultimo con un distacco di 2"1. Mattia Binotto ha detto che la Rossa vista ieri non rappresentava la vera Ferrari, ma le SF1000 oggi hanno fatto anche peggio dopo che i tecnici hanno deciso di ribaltare l'assetto aerodinamico caricando le ali. E così la Rossa non funziona nemmeno nei tratti veloci, dimostrando limiti più grandi di quanto si aspettassero a Maranello.

Una disfatta a un anno dalla prima fila tutta Ferrari. La situazione è imbarazzante perché gli altri motorizzati dal Cavallino sono davanti: la SF1000 va più piano di Haas e Alfa Romeo. Una caduta libera che non è stata fermata dalla rivoluzione degli assetti tentato nella notte. E' buio profondo. Non c'è solo un problema di motore: Leclerc e Vettel fanno i conti con una macchina che non funziona da nessuna parte!

La Ferrari rischia in qualifica di non passare la Q1 con le due vetture...