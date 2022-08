F1 | Spa, Libere 2: Verstappen fa scintille, Leclerc è staccato

E' una partita a ping pong: le Ferrari hanno svettato nel primo turno, mentre Max Verstappen è spuntato nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio. Il leader del mondiale ha fatto solo un tentativo con le gomme soft in configurazione da qualifica arrivando a 1'45"507 e poi si è dedicato alla simulazione di gara, prima che cominciasse a piovere nell'ultimo quarto d'ora.

L'olandese, consapevole che dovrà partire in fondo alla griglia dopo la sostituzione della power unit, si è dedicato poco alla preparazione del giro secco, preferendo lavorare per la corsa, programmando una gara piena di sorpassi. Nell'unico tentativo Max ha rifilato otto decimi a Charles Leclerc, mentre tutti gli altri sono finiti a oltre un secondo. Carlos Sainz con la seconda F1-75 è quinto a tre decimi dal monegasco, ma non ha trovato un giro pulito: lo spagnolo è parso, invece, molto a suo agio nel passo gara con una rossa che sembra molto competitiva.

Per trovare Sergio Perez, invece, bisogna scendere fino alla decima posizione: il messicano il tempo lo ha ottenuto con le medie, rinunciando al giro secco con le soft. Dopo una luna sosta ai box nella quale gli hanno cambiato le ali caricando di più l'assetto, il sudamericano si è dedicato a fare una durata con le medie.

Non deve sorprendere, quindi, trovare Lando Norris terzo nella lista dei tempi con la McLaren ad appena un paio di decimi dalla Ferrari di Leclerc. L'inglese è stato davanti a Lance Stroll in bella forma con l'Aston Martin in ripresa: il canadese ha trovato un colpo di reni che lo ha portato davanti alla rossa di Sainz.

Ci si aspettava di più dalla Mercedes: Lewis Hamilton è sesto con Esteban Ocon ottavo. La Stella con la livrea rievocativa per i 55 anni di AMG non sembra impressionare in qualifica, ma ha incuriosito con il sette volte campione del mondo che si è dedicato a un lungo run con le hard, segno che a Brackley guardano soprattutto alla gara.

Fernando Alonso ha infilato la sua Alpine fra le due frecce d'argento, mentre Daniel Ricciardo è rimasto ai margine della top 10 con la seconda McLaren. Positiva la prestazione di Alexander Alobon capace di un buon 11esimo posto con la Williams, mentre Nichiolas Latifi è penultino davanti solo allo staccatissimo Mick Schumacher con una Haas non in ordine.

Guanyu Zhou, 12esimo, si conferma la guida dell'Alfa Romeo: il cinese dà il valore della C42, mentre Valtteri Bottas che non ha praticamente girato nel primo turno, non ha risolto tutti i problemi che lo hanno afflitto in questo avvio di weekend belga.

Yuki Tsunoda è soddisfatto: il giapponese è davanti al compagno di squadra Pierre Gasly con l'AlphaTauri, ma i due hanno poco da gioire per essere in settima fila. Anche Sebastian Vettel con la seconda Aston Martin non ha impressionato: il tedesco 15esimo se la deve vedere con Esteben Ocon che è in ritardo di messa a punto con l'Alpine dopo i guai alla trasmissione del primo turno.

Kevin Magnussen è 18esimo: il danese è contento di aver potuto girare con regolarità dopo i problemi di ERS che lo hanno bloccato nel primo pomeriggio. Lo scroscio di pioggia lla fine non ha permesso alle squadre di raccogliere le necessarie informazioni per impostare le strategie di gara: con il bagnato si sono visti diversi lunghi dei piloti ancora con le slick, ma per fortuna nessuno ha sbattuto.