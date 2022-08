F1 | Spa, Libere 1: Sainz spinge le due Ferrari davanti a Verstappen

Carlos Sainz trascina la Ferrari nella prima sessione di prove libere del GP del Belgio. Due rosse davanti a tutti, con lo spagnolo capace con le gomme soft (mescola C4) di arrivare a 1'46"538, precedendo di 69 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc.

Il madrileno avrà il compito di portare la rossa verso la vittoria, visto che il monegasco monterà la power unit n.5 dotata di nuovo ibrido e di un cambio fresco per cui si schiererà in coda alla griglia della gara. Charles dovrà fare i conti con Max Verstappen che omologa una unità fresca anche lui, per cui i due sfidanti per il mondiale inizieranno un weekend di gara con uguali opportunità.

Il turno è iniziato con il cielo coperto con il sole che traguardava dalle nuvole e si è concluso con uno scroscio d'acqua che non ha permesso alle squadre di completare i piani di lavoro previsti, tanto più che si era già perso un buon quarto d'ora a causa di un problema che ha colpito Kevin Magnussen: il danese si è fermato nella discesa dopo la Source per un'avaria all'impianto elettrico dell'ibrido e ha parcheggiato la sua Haas sulla destra: la sessione è stata bloccata con la bandiera rossa per organizzare il recupero della VF-22 alla presenza dei meccanici del team USA per evitare dispersione pericolose di corrente.

Due le Ferrari che ripartono dopo la sosta estiva con il piede giusto: le F1-75 hanno lasciato il leader del mondiale a due decimi, ma Max Verstappen ha centrato la sua prestazione prima dei due piloti del Cavallino quando c'era meno grip. L'olandese dispone del nuovo telaio alleggerito grazie al quale la RB18 deve essere arrivata al limite minimo di peso.

La squadra di Maranello non ha cercato tanto la prestazione secca (che è arrivata) quanto la comprensione delle gomme: tanto Sainz che Leclerc hanno saggiato le tre mescole portate dalla Pirelli, per evitare quanto si è visto a Budapest con le hard. Le lezioni, evidentemente, insegnano qualcosa...

I primi tre hanno fatto il vuoto, perché gli altri sono lontani e non hanno sfondato il muro dell'1'47": George Russell è quarto con la Mercedes staccata di oltre otto decimi. L'inglese apre una sequenza di monoposto motorizzate dalla Stella. Lance Stroll è quinto con l'Aston Martin dotata dell'ala più carica, mentre Sebastian Vettel con quella più scarica (forse più adatta a Monza) è solo 15esimo.

Il canadese precede la sorprendente Williams di Alexander Albon staccata di 1"2 dalla vetta, ma comunque capace di stare davanti alla McLaren di Daniel Ricciardo con la McLaren. La FW44 ha attirato l'attenzione dei commissari tecnici FIA perché saltellava molto sui rettilinei, mostrando un porpoising che, forse, non rispetta la nuova direttiva tecnica TD039.

Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri è ottavo davanti a Lewis Hamilton con una W13 dotata di un fondo tradizionale, mentre il compagno di squadra ha usato una versione più evoluta.

Chiude la top 10 Sergio Perez con la seconda Red Bull: il messicano non ha impressionato, dando appena 11 millesimi a Nicholas Latifi con la seconda Williams. Il canadese sembra rinfrancato dopo la sosta estiva e spera di allungare la sua carriera in F1 anche l'anno prossimo.

Guanyu Zhou ha piazzato l'Alfa Romeo (che abbandonerà il Circus alla fine del 2023 per far posto all'Audi) al 12esimo posto, mentre Valtteri Bottas non ha nemmeno un tempo a causa di una perdita di pressione sulla power unit Ferrari.

Non ha impressionato Lando Norris con la seconda McLaren solo 13esimo, davanti a Fernando Alonso e a Esteban Ocon 16esimo con l'Alpine. Il francese ha girato poco a causa di un problema alla trasmissione della A522.

Liam Lawson, neozelandese con due vittorie in F2, debutta in F1 con l'AlphaTauri smarcando la prima delle due sessioni che ogni team deve dedicare ai giovani piloti. Liam è salito sulla AT03 lasciata libera da Pierre Gasly e ha chiuso ultimo dietro alle due Haas: Lawson ha cercato di fare più strada possibile senza commettere gravi errori. Il distacco però resta pesante: per ora Tsunoda può dormire sonni tranquilli...