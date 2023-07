F1 | Spa-Francorchamps: super Max, ma in pole partirà Leclerc

Max Verstappen ha ottenuto il giro più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Un tempo sensazionale: 1'46"168, ovvero oltre 8 decimi più rapido rispetto al secondo dei rivali, con un settore centrale superbo ma, più in generale, con tre settori messi assieme alla perfezione. Cosa che tutti gli altri non sono riusciti a fare. Ma la penalità da scontare di 5 posizioni in griglia per aver sostituito il cambio in questo fine settimana lo porterà a scivolare in sesta piazza.

Questo ha regalato la partenza al palo a Charles Leclerc e alla Ferrari. per il monegasco si tratta della pole numero 20 della stagione, per una SF-23 competitiva e battuta in pista dalla sola RB19 numero 1, quella di un Max Verstappen talmente in palla da lasciare tutti a bocca aperta. Non c'è davvero penalità che tenga.

In una qualifica iniziata con tanta pioggia sull'asfalto e l'utilizzo obbligatorio delle Intermedie, ma finito con sole, pista asciutta e gomme Soft, il più bravo, il più veloce è stato il pilota della Red Bull Racing. Ma è la Ferrari ad accantonare le preoccupazioni di una stagione difficile per firmare una partenza al palo che dà morale

Per Leclerc un'ottima guida, perché pur avendo fatto il suo tempo per primo, con la pista in miglioramento, è stato battuto dal solo Verstappen. Accanto al pilota della Scuderia di Maranello partirà Sergio Perez con la prima Red Bull RB19. Il messicano è stato finalmente efficace nelle Qualifiche e questo lo ha portato a rompere la sequenza di 6 prove ufficiali ben al di sotto delle aspettative.

Perez ha sfiorato, ma mancato la pole per 57 millesimi. Dietro di loro, in seconda fila, ci sarà la Mercedes W14 di Lewis Hamilton e la seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz Jr. Hamilton è riuscito a salvarsi dall'eliminazione in Q2 proprio all'ultimo, mentre è stato molto bravo nell'ultimo giro veloce della Q3 a mettere una pezza a qualifiche che sembravano molto difficili per le Frecce Nere.

Detto del sesto posto in cui è precipitato Verstappen a causa della penalità, va sottolineata un'altra ottima prova delle McLaren. Questa volta Oscar Piastri è riuscito a fare meglio di Lando Norris e domenica partirà sesto accanto a Verstappen. Norris, autore di 2 podi di fila nelle ultime 2 gare, avrà accanto a sé la seconda Mercedes, quella di George Russell. Il britannico, a differenza di Hamilton, è stato meno efficace nel momento più caldo delle qualifiche. Non a caso, dietro di lui ci sono le sole Aston Martin Racing, con il solito Fernando Alonso più rapido di Lance Stroll. Le AMR23, però, sono in caduta libera: urge correre ai ripari per tornare a lottare per le posizioni dietro l'imprendibile Verstappen.

AlphaTauri può rammaricarsi, perché per un soffio Yuki Tsunoda è stato eliminato alla fine della Q2. La qualificazione all'ultima parte delle prove ufficiali, però, è stata mancata per 4 decimi, ma la AT04 ha fatto vedere un potenziale interessante non solo in vista della gara domenicale, ma anche per la giornata sprint che si terrà domani.

Alpine è nel pieno della rivoluzione che sta coinvolgendo i vertici del team stesso. Intanto in pista continua a soffrire. Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono stati eliminati in Q2, firmando rispettivamente il 12esimo e il 15esimo tempo. Con Gasly il team ha sbagliato tempistiche legate all'ultimo giro, quello buono, fatto troppo presto mentre la pista si stava asciugando.

Esteban Ocon, invece, è stato il colpevole principale della sua pessima qualifica. Quando mancavano pochi minuti al termine della Q2, il francese ha perso la sua Alpine (era con gomme Slick e la pista non era completamente asciutta) finendo per sbattere con il lato destro contro il muro all'esterno di Curva 9. In questo modo ha danneggiato il muso e l'ala anteriore, perdendo non solo le paratie verticali della stessa, ma anche il tempo per fare il crono decisivo per qualificarsi alla Q3.

Kevin Magnussen è risultato il miglior pilota Haas cogliendo un 13esimo tempo agrodolce. Probabilmente la VF-23 aveva più potenziale di quello mostrato, ma un errore nello stesso punto in cui Ocon è finito a muro (Curva 9), ha perso il posteriore toccando il muro con la ruota posteriore destra. La monoposto del danese non ha avuto danni, ma ha perso il momento più opportuno per cogliere un posto in Top 10.

Qualifica tremenda per la Williams, con entrambe le monoposto eliminate in Q1. Le aspettative sulla pista belga erano alte: la monoposto di Grove aveva fatto vedere nei gp passati di essere molto forte su piste a basso carico aerodinamico, ma sul tracciato bagnato - affrontato con gomme Intermedie - sia Alexander Albon che Logan Sargeant sono stati eliminati. Il rammarico più grande, in casa Williams, è il 16esimo tempo del thailandese, mentre l'americano è terzultimo dopo aver già sbattuto nell'unico turno di prove libere fatta in mattinata.

Se Valtteri Bottas continua a essere la costante positiva di Alfa Romeo Racing, Guan Yu Zhou sembra entrato in una spirale da cui fatica a uscire. Dopo l'errore fatto in partenza a Budapest e il conseguente tamponamento innescato per un errore in frenata alla prima curva, il cinese è stato eliminato subito nelle qualifiche di Spa, fermandosi al 17esimo posto.

Fa effetto vedere quella che sarà l'ultima fila della griglia di partenza di domenica formata da due piloti del calibro di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. L'australiano era riuscito a ottenere il sesto tempo assoluto in Q1, ma il tempo decisivo è stato cancellato per essere andato oltre i limiti della pista nel primo settore. Un errore molto piccolo fatto su asfalto bagnato, ma sufficiente a perdere una buona prestazione trasformandola in un pessimo incipit per la gara di domenica.

Nico Hulkenberg non ha trovato la prestazione nell'ultimo giro anche a causa del traffico e, soprattutto, di una perdita idraulica notata nei primi minuti delle Qualifiche che non ha permesso al tedesco di spingere e ottenere la qualificazione in condizioni che Nico ama particolarmente. Il team ha cercato in tutti i modi di trovare la perdita, ma senza riuscirci.