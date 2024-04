F1 | Sono azzurri e blu i caschi di Leclerc e Sainz per Miami

Azzurro il vestiario, azzurre e blu le tute, certo i caschi non avrebbero potuto non subire le influenze cromatiche degli indumenti presentati dalla Ferrari nel corso degli ultimi giorni in vista del Gran Premio di Miami.

A meno di 4 giorni dall'esordio in pista a Miami delle Rosse, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno svelato i propri caschi che utilizzeranno al sesto appuntamento della stagione 2024 di Formula 1, il primo dei tre sul suolo americano.

L'azzurro La Plata e l'azzurro Dino sono protagonisti delle colorazioni utilizzate sugli elmetti che i due piloti della Ferrari useranno in questo fine settimana.

I caschi di Leclerc e Sainz

I disegni dei caschi di Leclerc e Sainz rimangono pressoché i medesimi, ma quello del monegasco avrà completamente una base azzurro La Plata, mentre quello di Sainz l'azzurro Dino che, in realtà, si avvicina molto a una tonalità chiara di blu.

Entrambi, però avranno dettagli di altri colori che accompagneranno l'utilizzo dei due tipi di azzurro. Sul casco di Leclerc rimane la bandiera monegasca nella parte inferiore retrostante del casco, con una riga verticale che taglia in 2 emisferi l'elmetto di Charles, sempre dai colori monegaschi, il rosso e il bianco affiancati.

I dettagli del casco di Leclerc - a parte quelli rossi e bianchi già citati - sono stati dipinti di blu per contrastare l'egemonia dell'azzurro La Plata. E' possibile apprezzare questo contrasto sul numero nella parte laterale del casco (che annovera anche una parte bianca) e nel cognome di Charles, posto appena prima della mentoniera. Anche il cupolino è blu, proprio come la parte bassa della mentoniera.

Il casco di Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Dave Designs Il casco di Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Adrien Paviot Designs / BS Designs

In quello di Sainz, invece, è facile apprezzare una striscia completamente rosso Ferrari verticale che, anche in questo caso, divide in due parti il casco. Nella parte laterale è visibile una sottile linea rossa dove campeggia il nome Carlos Sainz. Appena sopra di essa, ecco il numero 55 in rosso e una sottile linea orizzontale in cui spiccano i colori della bandiera spagnola. Sul cupolino, anche questo blu, ecco il numero di gara in rosso, il 55.

A questo punto alla Ferrari non rimarrà altro da fare che svelare possibili novità cromatiche per ciò che riguarda la livrea delle due SF-24 che saranno affidate a Charles Leclerc e a Carlos Sainz anche a Miami. Facile ipotizzare l'utilizzo dei due toni d'azzurro usati su tute, caschi e vestiario, ma la domanda reale verte su quanto spazio troveranno sulle carrozzerie delle monoposto di Maranello. Basterà aspettare poche ore per scoprirlo.