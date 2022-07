F1 | Solo una multa sospesa per Leclerc, Verstappen e Hamilton

Tutto è bene quel che finisce bene. I commissari sportivi del Gran Premio d'Austria 2022 di Formula 1 hanno multato con 10.000 euro Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton per aver infranto l'articolo 12.2.1 i) del Regolamento Sportivo Internazionale.

I tre, rispettivamente primo, secondo e terzo al termine del Gran Premio d'Austria andato in scena questo pomeriggio al Red Bull Ring, erano stati convocati dai commissari - in questo casa Tim Mayer, Silvia Bellot, Enrique Bernoldi e Walter Jobst - pochi minuti dopo la fine della gara.

I fisioterapisti dei tre erano entrati nel Parco Chiuso senza permesso, questo ha violato la procedura pubblicata prima della gara stessa. Per questo motivo Leclerc, Verstappen e Hamilton sono stati multati con 10.000 euro di ammenda.

La sanzione per i tre è però sospesa: diverrà effettiva qualora uno dei tre dovesse eventualmente rendersi protagonista della stessa infrazione nel corso della stagione corrente.

Nel comunicato - tre pubblicati, uno per ogni pilota coinvolto - i commissari ricordano che i piloti in questione, dunque Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton, avranno la possibilità di fare appello nei confronti della decisione presa dai commissari stessi, come previsto dall'articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dal Capitolo 4 delle Regole disciplinari della FIA.

Questa decisione, di fatto, conferma l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Austria con Charles Leclerc vincitore davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Un giusto epilogo, considerando i valori visti in pista in questo fine settimana.