F1 | Solo Norris regge il passo di un Verstappen ammazza record

Diciassette volte Max Verstappen in venti gare. Il passo del campione del mondo, confermato anche a Interlagos, è semplicemente inarrestabile, ormai gli obiettivi sono riscrivere record coperti di polvere, come la percentuale di vittorie in una stagione. Verstappen, con il successo ottenuto nel Gran Premio del Brasile, ha fatto crollare un primato rimasto imbattuto dal 1952, quando Alberto Ascari si aggiudicò sei gare su otto, il 75%. Anche se Max non si imporrà a Las Vegas e Yas Marina, ipotesi che oggi appare improbabile, si sarà comunque aggiudicato il 77% delle gare disputate. Ormai per commentare le vittorie di Verstappen si ricorre al confronto con la storia, sul presente non c’è più molto da dire.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ha vinto il GP del Brasile

La Red Bull detta legge, ma mentre il margine su Ferrari e Mercedes è rimasto lo stesso di inizio anno, c’è una squadra che si avvicina. Il gap che oggi separa la McLaren dai campioni del mondo è minore di quello che gli avversari hanno nei confronti della McLaren stessa. Verstappen ha condotto la corsa senza ansie particolari, ma Norris si è permesso il lusso di non perderlo mai di vista, e per Max è stata una novità vedere la sagoma di chi lo segue restare negli specchietti.

Lando si è confermato secondo per la sesta volta nelle ultime undici gare, e la piazza d’onore (come si è visto dal suo atteggiamento al termine della gara di oggi) inizia a stargli stretta. In altri periodi si sarebbe parlato di un pilota pronto ad approfittare di un passo falso, ma con Verstappen e la Red Bull del 2023 è una speranza destinata a restare tale. C’è comunque molto di buono nella crescita della McLaren, sia per quanto sta conquistando in questa seconda parte di stagione che in vista di un 2024 ormai dietro l’angolo. Norris si avvia a concludere il mondiale in quarta posizione, un recupero incredibile se si pensa che dopo otto gare aveva all’attivo solo dodici punti.

Dopo aver scavalcato Carlos Sainz, Lando nella classifica generale ha nel mirino Fernando Alonso. Il soprasso sarebbe arrivato già a Interlagos se ‘Nando’ non avesse deciso di salire in cattedra. Lo ha fatto a modo suo, aiutato da un Aston Martin rivitalizzata dal ritorno all’antico (ovvero togliendo dalla monoposto diversi aggiornamenti) ma con l’esuberante valore aggiunto garantito dalla sua condotta di gara.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, terzo posto, festeggia all'arrivo in Parco Chiuso

A 42 anni Fernando ha probabilmente lasciato per strada un paio di decimi, ma in termini di motivazione fa invidia al più affamato degli esordienti. Il tutto condito da un bagaglio d’esperienza che gli permette una visione di gara a tutto campo, una padronanza della situazione anche quando si è portati a credere che tempo per ragionare ce ne sia poco. Messo tutto insieme, Alonso è riuscito a tenersi alle spalle una Red Bull più veloce, cuocendo Perez a fuoco lento e piazzando la zampata vincente nel momento in cui il terzo posto sembrava perso. La motivazione di questo perenne ragazzo è patrimonio della Formula 1, con il casco in testa Alonso sarà sempre un protagonista fino a quando non deciderà che il casco resterà a casa.

Charles Leclerc, ha sbattuto con la Ferrari nel giro di formazione per un guasto idraulico

Il Gran Premio del Brasile è stato invece amaro per la Ferrari, che per la seconda volta in quattro gare ha preso il via con una sola monoposto, e amarissimo per la Mercedes, di gran lunga la più brutta vista in una stagione già in sé non esaltante. Per Leclerc, quasi alle lacrime davanti ai microfoni, la delusione è stata enorme, visto che tutto il lavoro del weekend era stato finalizzato ad una gara che gli è sfuggita di mano prima ancora di iniziarla. Per Hamilton e Russell la corsa è stata una lunga agonia, finita in anticipo per George e conclusa per Lewis sotto la bandiera a scacchi in una misera ottava posizione. In entrambi i box è ormai ipotizzabile un conto alla rovescia che scadrà sotto la bandiera a scacchi di Abu Dhabi. Per voltare pagina sperando in un 2024 migliore.