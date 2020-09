F1, Sochi, Libere 1: Bottas poi Ricciardo e Verstappen

La F1 approda a Sochi dando il via al girone di ritorno della stagione 2020 con il decimo appuntamento in calendario. Quella russa è una pista che nelle sei edizioni precedenti è stata terreno di conquista della Mercedes che ha vinto sempre, per cui non può stupire il fatto che Valtteri Bottas sia stato il più veloce nella prima sessione di prove libere.

Il finlandese con le gomme Soft (è la mescola C5, la più morbida della fornitura Pirelli) è arrivato a 1'34"923, un tempo che è mezzo secondo più lento rispetto alla prestazione 2019 di Charles Leclerc con la Ferrari SF90 nel 2019. Il tracciato, mai usato, è parso molto scivoloso e con pochissimo grip che non ha risparmiato i piloti con frequenti errori.

Carlos Sainz ha sbattuto la sua McLaren alla curva 7: lo spagnolo è finito largo sul cordolo e ha perso il retrotreno andando in testacoda a causa del basso grip della pista in una fase di transizione fra il passsaggio dal pedale del freno e l'acceleratore. Carlos è finito con il posteriore contro le barriere a bassa velocità, ma si è schiacciata l'ala posteriore. L'iberico è ripartito alla volta dei box con i piloni reclinati indietro mentre era stata decisa l'introdizione della VSC: procedendo lentamente è riuscito a rientrare senza poter riprendere la sessione.

Nello stesso punto ha perso la sua Williams Nicholas Latifi: l'impatto del canadese è stato più violento perché avvenuto ad una velocità maggiore con una dinamica molto simile. La direzione gara ha dovuto esporre la bandiera rossa perché la FW43, dopo aver urtato le protezioni con il retrotreno, si è accartocciata alle barriere dove è rimasta prima di essere recuperata dai mezzi di soccorso. Pilota ovviamente incolume che ha dovuto interrompere il suo programma di lavoro mentre era 16esimo nella tabella dei tempi.

L'ha scampata Romain Grosjean che si è solo girato con la Haas potendo ripartire senza danni.

E, allora, in queste condizioni non deve sorprendere il fatto che Lewis Hamilton sia solo 19esimo nella tabella dei tempi: l'inglese dopo un paio di bloccaggi in frenata con le gomme Hard ha preferito lavorare in funzione della gara, non cercando un giro lanciato.

Dietro a Bottas, che ha svolto il long run con le Medie, (è la C5 è spuntato un ottimo Daniel Ricciardo che testimonia la crescita della Renault. L'australiano con le Soft è arrivato a 507 millesimi dalla freccia nera, seguito a mezzo decimo da Max Verstappen con la Red Bull.

Positiva la prestazione di Sergio Perez quarto con la Racing Point in versione standard: il messicano è stato molto efficace soprattutto nella simulazione di gara, togliendosi il gusto di tenersi dietro il compagno Lance Stroll che dispone della RP20 evoluta, con un pacchetto aerodinamico (e non solo!) che dovrebbe valere due o tre decimi.

In sesta piazza c'è Esteban Ocon con la seconda R.S.20 ma il francese cede oltre mezzo secondo a Ricciardo a parità di gomma, ma con piani di lavoro diversi.

Positiva anche la prestazione di Daniil Kvyat che sente odore di casa sull'AlphaTauri e si colloca settimo, davanti ad Alexander Albon con la Red Bull RB16.

La Ferrari è nona con Sebastian Vettel con una SF1000 leggermente rivista: la Rossa lascia quasi due secondi dalla Mercedes, ma la squadra di Maranello ha lavorato per capire il comportamento della vettura, più che cercare le prestazioni. L'aspetto insolito, infatti, è che Charles Leclerc è solo 11esimo risultando cinque decimi più lento del compagno tedesco.

La top 10 è completata da Pierre Gasly con l'AlphaTauri. Le due McLaren di Sainz e Lando Norris sono rispettivamente 12esimo e 13esimo. Dello spagnolo abbiamo già detto: ha coperto solo 8 giri prima del botto, mentre l'inglese è sceso in pista con l'ala anteriore nuova vista al Mugello: se darà esito positivo potrebbe essere utilizzata per il resto del weekend.

Antonio Giovinazzi è davanti a Kimi Raikkonen nel derby Alfa Romeo: i due sono separati di appena 29 millesimi di secondo: importante è che l'italiano preceda il finlandese per confermarsi il posto per il 2021.

Kevin Magnussen con la Haas è 16esimo, mentre Romain Grosjean è 18esimo: in mezzo si è infilato George Russell con la Williams.