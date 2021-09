F1, Sochi: cancellate le Libere 3 a causa del maltempo

La pioggia è caduta in maniera violenta per tutta la notte e nelle prime ore della mattinata di sabato ha inevitabilmente portato a delle modifiche del programma odierno, con la gara della Formula 2 prevista per le 10:30 locali che è già stata rinviata.

In un bollettino successivo, arrivato pochi minuti prima dell'inizio della terza sessione di prove libere della Formula 1, la FIA ha confermato che questa è stata annullata proprio a causa del maltempo.

"Avendo ricevuto una richiesta dal Direttore di Gara, in conformità con l'articolo 15.3 a) del Regolamento Sportivo di Formula 1, e gli articoli 11.9.3.m e 11.9.3.o del Codice Sportivo Internazionale della FIA, decidono, nell'interesse della sicurezza, di modificare il programma ufficiale cancellando la terza sessione di prove libere per cause di forza maggiore", spiega la nota della Federazione.

"Ai fini del regolamento e dei limiti di tempo associati, la Sessione di prove libere 3 sarà considerata come se avesse avuto luogo, tranne dove diversamente consigliato dal direttore di gara".

Ciò significa che la prossima opportunità per i piloti di F1 di scendere in pista sarà nelle qualifiche, che dovrebbero iniziare alle 15 locali, le 14 in Italia.