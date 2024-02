F1 | Sky Motori: ecco la nuova formazione per il 2024

Nella tarda mattinata di lunedì 26 febbraio, a Milano, Sky Sport ha presentato la “Grande Stagione dei Motori” che accompagnerà tutti i tifosi e gli appassionati delle due e quattro ruote per i prossimi nove mesi. Una stagione di continue evoluzioni, a partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 marzo in occasione del Gran Premio del Bahrain: saranno Davide Camicioli e la giovane pilota Vicky Piria i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara della stagione più lunga di sempre. Federica Masolin, che lascia la conduzione perché impegnata nel calcio con la Champions League e gli Europei, non sarà esclusa dal racconto della massima serie automobilistica grazie ad alcune incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

“Sono molto felice – commenta Vicky Piria a Motorsport.com - è chiaro che sono più a mio agio indossando una tuta e un casco, ma questa è una sfida: la mia vita è sempre stata fatta di sfide e questa è una sfida nuova da affrontare. Quello che proverò a fare è portare la mia esperienza, quella di un pilota della mia generazione vicina a quella di Leclerc, Sainz e Verstappen: li ho visti crescere, per questo voglio riportare tutto quello che riguarda il mondo del pilota. Federica e Davide erano due valori aggiunti importanti, mi sarebbe piaciuto lavorare con loro. Farò del mio meglio per non far sentire la loro mancanza, sento una grande responsabilità e un grande onore allo stesso tempo. Sono emozionata, mi sento in un clima pre gara, ci sono molte aspettative, ho molta adrenalina e mai mi sarei aspettata di provare adrenalina di fronte a una telecamera”.

Anche Carlo Vanzini, la voce della Formula 1 di Sky, ha commentato la nuova squadra: “Mi rendo conto che è un cambiamento molto importante su cui abbiamo iniziato a lavorare nel momento in cui Sky ha voluto affidare a Federica un nuovo ruolo. In questo percorso, tra mille riunioni e mille incontri e momenti di discussione, si è deciso di cambiare il nostro ‘modulo’. Ho voluto fare in modo di valorizzare di più la squadra, introducendo ancor di più Davide Camicioli, già presente nei commenti della Formula 1 e della MotoGP su TV8. Abbiamo anche deciso di puntare su chi, secondo noi, potesse essere l’attaccante perfetto di Davide, ovvero Vicky: è la squadra giusta per raccontare una passione agli appassionati. Il ruolo di Vicky, in quanto pilota, è un valore aggiunto. Ha l’anima del pilota dentro, il suo di fatto è un ritorno dopo un lungo inseguimento. Da lei ci aspettiamo una valutazione a 360° di quelli che per noi, permettetecelo, idoli”.

Riconfermato anche l’ex pilota Ivan Capelli e previste le incursioni del campione del mondo del 2016, Nico Rosberg. Il mondiale di Formula 1 sarà in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su now. Su TV8 saranno visibili live i due GP italiani ad Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato in Cina, a Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo Brasile e in Qatar. Il resto degli appuntamenti sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita. In Bahrain è in programma anche la prima delle 14 tappe di Formula 2 (live in chiaro anche su Cielo) e delle 10 gare di Formula 3.

I 21 weekend e le 42 sfide della MotoGP si potranno vedere in diretta sul canale tematico di Sky e in streaming su Now, che resterà sempre acceso su top class, Moto2 e Moto3 per raccontare la stagione. Si parte il 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar della MotoGP, in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con 21 Gran Premi in programma e tutte le tappe di Moto2 e Moto3 in diretta su Sky Sport MotoGP. Sei gare (Stati Uniti, Francia, Italia, Olanda, Misano e India), tutte le Sprint Race e le sessioni del sabato saranno trasmesse anche in chiaro su TV8, che trasmetterà in differita le restanti tappe del Motomondiale. Tutte le 12 tappe della Superbike, invece, saranno live in chiaro anche su TV8, e si prevede anche la copertura dei FIM Women’s Motorcycle Wolrd Championship al via il 16 giugno a Misano.

Trasmesso con la stessa dinamica che il WRC, che ha già vissuto i primi due appuntamenti dei 13 totali. Il 9 marzo inizierà anche la stagione della F1 Academy dall’Arabia Saudita e il 10 marzo debutto per l’Indycar a St. Petersburg, mentre il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe avrà sei tappe con partenza il 5 maggio al Mugello prima di chiudersi con le Finali Mondiali ad Imola dal 16 al 20 ottobre. E ancora, il Lamborghini Super Trofeo Europa che scatterà il 19 aprile ad Imola e che si snoderà in 6 round. Sempre ad Imola, il 19 maggio, scatterà la Porsche SuperCup. Sei i weekend sulle due ruote per il Dunlop CIV – Campionato Italiano Velocità, che scatterà a Misano il 6 aprile per chiudersi a fine settembre ad Imola. Saranno infine 8 gli appuntamenti con la MotoE live sul canale 208 di Sky, al via il 23 marzo in Portogallo e con le restanti tappe in Francia, Catalogna, Italia, Olanda, Germania, Austria e la gara di San Marino Riviera Rimini.

Il mondiale Endurance, rispetto alla passata stagione, da Sky passa a Discovery. Eurosport, trasmetterà la 24 Ore di Le Mans in diretta integrale. La storica gara fa parte del WEC scattato il 24 febbraio con il Prologo di Losail e che farà tappa il 21 aprile in Italia per la 6 Ore di Imola e che quest’anno vedrà, tra i protagonisti, anche Valentino Rossi su BMW nella categoria LMGT3. Dallo scorso gennaio, Discovery trasmette su Eurosport il Mondiale di Formula E, canale che trasmetterà anche il Mondiale motocross classi MXGP e MX2 al via il 10 marzo in Patagonia.