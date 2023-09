F1 | Singapore, Libere 3: Sainz ci crede, Red Bull in ritardo

Non è più un caso, ma comincia a essere una certezza: la Ferrari capeggia anche la terza sessione di prove libere del GP di Singapore. Carlos Sainz pennella le curve del cittadino di Marina Bay e con le gomme soft ottiene un 1'32"065 che mantiene la rossa davanti a tutti nella configurazione da qualifica. Lo spagnolo sembra adattarsi meglio di Charles Leclerc alla tendenza sottosterzante della SF-23, visto che il monegasco paga tre decimi al compagno di squadra. Carlos sta vivendo il momento migliore della sua carriera perché ha trovato il feeling con una vettura che conferma anche su un tracciato da alto carico le belle cose fatte vedere a Monza. La Scuderia ha rinunciato a un pelo di prestazione nel giro secco per migliorare la durata della gomma nello stint: il mini long run svolto dai due piloti del Cavallino ha dato riscontri più positivi rispetto a ieri.

Non stupisca, quindi, se George Russell si è portato a soli 68 millesimi da Sainz con la Mercedes: mentra la Scuderia ha lavorato anche con le gomme medie, la Stella si è dedicata a preparare la qualifica. L'inglese ha interpretato al meglio la W14, mentre Lewis Hamilton è solo sesto con un distacco di oltre quattro decimi dal collega.

Positiva la prestazione della McLaren: Lando Norris con la MCL60 molto rinnovata è terzo. Il pilota britannico è soddisfatto della vettura papaya e si candida nella battaglia della pole position. Oscar Piastri, ieri in difficoltà con la vettura papaya standard è risalito al settimo posto: sulla vettura dell'australiano hanno montato la nuova ala posteriore.

E la Red Bull? Max Verstappen è quarto e lascia 313 millesimi alla Ferrari. L'olandese ha trovato la strada verso il setup giusto per risolvere le difficoltà del venerdì, ma ha continuato a lamentarsi del comportamento brusco della trasmissione nella cambiate che gli fa pattinare le gomme anche in inserimento delle marce. Il campione del mondo sarà in lizza per la partenza al palo. Sergio Perez, invece, è ottavo e non sembra aver risolto i suoi problemi che la squadra sta cercando di risolvergli: il fatto che il messicano sia insidiato dalla Haas di Nico Hulkenberg la dice lunga che non sia ancora a posto. Il tedesco, invece, grande qualificatore, ha tirato fuori tutto dalla VF-23, una volta che tutto ha funzionato a dovere. La vettura americana si conferma anche con l'11esimo tempo di Kevin Magnusse. Fra i due piloti di Gunther Steiner si è infilato Yuki Tsunoda: il giapponese beneficia dell'AlphaTauri rivista e corretta nell'aerodinamica. Le modifiche funzionano tant'è che è entrato nella Top 10, mentre Liam Lawson ha faticato di più e ha concluso 16esimo.

In ombra l'Alpine che piazza Esteban Ocon al 12esimo posto e Pierre Gasly al 15esimo. Male anche l'Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll pagano un secondo dalla Ferrari. Non serve a niente avere un ottimo passo se non si riesce a inventare un giro secco.

Alex Albon, autore di un testacoda innocuo, si difende come può con una Williams in difficoltà nelle curve di Singapore: la FW45 manca di carico aerodinamico e si vede da Logan Sargeant che è tornato a essere l'ultimo degli ultimi. L'americano si consola con la livera della macchina in versione Gulf. E l'Alfa Romeo? Bene ieri, male oggi. Valtteri Bottas, 18esimo, è davanti a Guanyu Zhou. Il finlandese si è visto sventolare una bandiera bianco nera perché in un rientro ai box ha perso la C43 ed è finito largo, nuovamente in pista. Pericoloso...