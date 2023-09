F1 | Singapore, Libere 1: Leclerc super, le Ferrari stupiscono

La Singapore che non ti aspetti con le Ferrari davanti a tutti, quasi a voler dare una continuità con le belle cose fatte vedere al GP d'Italia. Charles Leclerc stato il più veloce nella prima sessione di prove libere a Marina Bay, sul circuito cittadino rivisto che ha rinunciato a due chicane dalle curve 16 alla 19. Il monegasco con le gomme soft è arrivato a 1'33"350, un tempo che è risultato 10 secondi più veloce rispetto allo scorso anno, in linea con le simulazioni.

Alle spalle di Leclerc si è messo in luce Carlos Sainz staccato dal compagno solo di 78 millesimi, segno che la SF-23 ha avuto un ottimo approccio nell'insidiosa pista cittadina nel sud-est-asiatico. La Ferrari con il massimo carico si è ben comportata, rivelando una certa attitudine ai tracciati stop-and-go come Baku. I tempi contano poco, perché il turno si è disputato con la luce del sole (e 44 gradi di asfalto), mentre la seconda sessione si svolgerà in notturna e le condizioni cambieranno. La Scuderia, però, ha impressionato positivamente con una macchina che ha avuto un buon approccio a Singapore.

Max Verstappen è terzo con la Red Bull: il campione del mondo con 1'33"476 è staccato di 126 millesimi dalle rosse. L'olandese ha preceduto la McLaren di Lando Norris. L'inglese dispone di una MCL60 rivista e corretta con un pacchetto di novità importanti: i tecnici di Woking hanno verniciato l'intera fiancata con la vernice flow viz. La vettura papaya ha preceduto le due Mercedes con Lewis Hamilton, quinto, e George Russell, sesto, mentre Oscar Piastri con la vecchia McLaren è solo 19esimo: l'australiano ha lavorato per la gara e non per la qualifica.

Sergio Perez, con difficoltà nel vedere il punto di corda delle curve perche seduto troppo in basso, è settimo è 30 millesimi dalla freccia nera di Russell. La sessione ha visto tre bandiere gialle non per errori di piloti, ma per tre varani che in tempi diversi hanno deciso di avventurarsi in pista.

Non ha impressionato l'Aston Martin di Fernando Alonso solo ottavo davanti a Yuki Tsunoda che dispone di un'AlphaTauri rivoluzionata e da Esteban Ocon con l'Alpine. Lo spagnolo paga oltre sei decimi dalle Ferrari, ma rifila sei decimi a Lance Stroll, 11esimo: il canadese continua il suo momento complicato.

Pierre Gasly con la seconda A523 è 12esimo davanti ad Alex Albon con la Williams nella nuova livrea Gulf: non più blu scuro, ma azzurrina in ossequio al petroliere. L'anglo-thailandese ha provato la qualifica, mentre Logan Sargeant, ultimo, si è dedicato alla gara.

Positiva la sessione di Valtteri Bottas alle prese con un'Alfa Romeo che presenta modifiche pensate più per Suzuka che per Marina Bay: il finlandese non ha usato le soft, per comprendere la durata delle gomme medie. Valtteri con le gialle è 14esimo, mentre il confermato Guanyu Zhou è 18esimo: il cinese ha fatto la mini simulzione di gara con la hard.

La Haas priva di novità sostanziali piazza Kevin Magnussen 15esimo e Nico Hulkenberg 17esimo: fra i due piloti di Gunther Steiner c'è Liam Lawson con l'altra AlphaTauri: per il neozelndese è stata la scoperta della pista di Singapore: con 27 giri è quello che ha fatto più strada...