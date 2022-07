F1 | Simulazione Ricard: Signes sforza l'anteriore sinistra

Per la penultima tappa prima della pausa estiva la Formula 1 si sposta in Francia, a Le Castellet, sul circuito Paul Ricard, uno dei più interessanti dell’intera stagione per varietà di sfide che propone.

La pista provenzale viene spesso utilizzata durante l’anno per effettuare sessioni di test: fu infatti ristrutturata da Bernie Ecclestone proprio a questo scopo, introducendo diversi layout e sistemi di irrigazione per simulare l'asfalto bagnato. Molto caratteristiche inoltre sono le vie di fuga con asfalto abrasivo, un terreno molto insidioso per i piloti che, ancor più della ghiaia o dell’erba, sono da evitare.

Il tracciato è lungo quasi 6 km e data la sua natura di proving ground è molto vario. Da segnalare il lungo rettilineo, quello del Mistral, che è stato interrotto da una chicane, Courbe de Signes, per questioni di sicurezza. Si tratta di un curvone posto alla fine del rettilineo, con una alternanza di tratti più veloci e più lenti, specie nel primo e ultimo settore. È richiesto un medio carico aerodinamico.

I tecnici di MegaRide hanno analizzato con i loro modelli predittivi le energie generate in un giro di pista sul circuito francese: gli sforzi laterali e longitudinali sono decisamente equiparabili tra loro. La natura varia del circuito è confermata dal grafico proposto in basso, dove non si evidenzia un equilibrio tra le energie generate in curva e in accelerazione/frenata.

Grafico Megaride sulle variazioni delle temperature delle gomme al Paul Ricard Photo by: MegaRide

Interessante analizzare anche la Courbe de Signes, ovvero curva 10. Un tempo, era la postazione preferita dei fotografi, che si appostavano lì alla ricerca dello scatto perfetto, e degli addetti ai lavori che analizzavano il modo di affrontarla di ciascun pilota. Pare che l’unico che riusciva ad affrontarla a tavoletta fosse Ayrton Senna.

I tecnici di MegaRide hanno rappresentato nel grafico in basso le curve delle temperature raggiunte dal battistrada delle gomme anteriori, evidenziando un maggiore stress termico sull’anteriore sinistra, non tanto nella sequenza 8-9 ma quanto nella curva 10, che impegna molto in laterale.

Grafico Megaride: ecco le variazioni di temperatura che si registrano sulle gomme anteriori al Castellet Photo by: MegaRide

Pirelli porterà la gamma intermedia, ovvero C2, C3 e C4, una combinazione che ben si presta alla varietà delle situazioni proposte dalla pista. Sono attese temperature abbastanza alte a Le Castellet, che potranno certamente condizionare le strategie; se le condizioni meteo non saranno estreme la gamma portata da Pirelli però potrebbe garantire un unico stop.