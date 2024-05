F1 | Simulazione Megaride: a Miami poco grip, imperativo non scivolare

Dopo le prime 5 tappe nella parte orientale del globo, la F1 si sposta negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, in Florida, per il primo dei tre eventi negli States.

La pista di Miami è un circuito cittadino che sorge nei pressi dell’Hard Rock Stadium, sede della squadra NFL dei Miami Dolphins. Il tracciato è caratterizzato da 19 curve, 7 a destra e 12 a sinistra, e presenta ben 3 rettilinei, due dei quali molto lunghi, e altrettante zone DRS. Particolarmente atipico è il suo layout: sono presenti sia rettilinei che richiedono una configurazione delle vetture a basso carico, sia settori a basse velocità e tortuosi che richiedono, invece, un elevato carico aerodinamico.

Megaride GP Miami Foto di: MegaRide

La sfida, quindi, per gli ingegneri e piloti sarà trovare il giusto trade-off per massimizzare le prestazioni in ogni settore. A complicare ulteriormente il lavoro è l’asfalto che si presenta liscio e scivoloso con un’aderenza attesa bassa, soprattutto nelle prime sessioni. Altro fattore da tenere in considerazione è sicuramente la temperatura esterna, in genere elevata in questo periodo dell’anno, che può mettere in difficoltà le vetture e i piloti.

Megaride GP Miami Foto di: MegaRide

Dal grafico delle temperature appare chiaro che le gomme maggiormente stressate sono quelle di destra, sia anteriore che posteriore, soprattutto tra curva 6 e curva 8. Particolarmente impegnativa è anche curva 17, al termine dell’ultimo lungo rettilineo prima del traguardo.

Anche per questo weekend, Pirelli ha messo a disposizione dei team il set medio della sua gamma, C2-C3-C4, che consente di avere un giusto compromesso tra durata e performance. I carichi attesi, infatti, non risultano elevati e l’asfalto, seppur liscio e scivoloso, non è particolarmente abrasivo. È possibile ipotizzare una gara ad una sosta.

Le elevate temperature ambientali attese costituiranno un ulteriore problema da considerare per la gestione delle gomme: attenzione quindi al possibile degrado termico. Inoltre, la bassa aderenza prevista, data la natura non permanente del tracciato, potrebbe facilitare l’insorgenza del graining sugli pneumatici. Tale fenomeno, dovuto allo scivolamento laterale della gomma, porta alla formazione di “grumi” sulla superficie del battistrada con conseguente riduzione dell'aderenza.

Il tracciato, liscio e scivoloso, non risulta particolarmente abrasivo per gli pneumatici e, come mostrato dal grafico rappresentante il livello di criticità in termini di usura, gli pneumatici più stressati sono quelli di destra.

Il maggior numero di curve a sinistra, infatti, sollecita maggiormente il lato di destra sia per i continui cambi di direzione che per le frequenti accelerazioni, comportando una criticità abbastanza omogenea sia all’anteriore che al posteriore. Occhio alla possibile presenza di graining che potrebbe accelerare il processo di usura.