F1 | Simulazione Jeddah: occhio alle accelerazioni laterali

Da penultima gara del campionato di F1 nel 2021, a seconda nel 2022. È così che il tracciato di Jeddah, in Arabia Saudita, si trova a ospitare in poche settimane due gare. Sulla scorta di quanto visto nel GP dello scorso anno e nella prima gara del Bahrein, le attese per il week-end sono di grande spettacolo e battaglia in pista, con in più tutte le incognite che nascondono le numerose novità tecniche che la F1 presenta rispetto alla passata stagione.

Tra queste l’evoluzione delle gomme da 13” a 18” che impone a tutti i team e al fornitore Pirelli di “reimparare” tutte le piste del campionato e le loro caratteristiche.

Pirelli ha confermato le scelte dello scorso anno, portando in Arabia Saudita le mescole C2 (White Hard), C3 Yellow medium) e C4 (Red soft). Ma attenzione: se le mescole sono le stesse, è cambiata la struttura e la misura delle gomme che, quindi, non sono paragonabili a quelle dello scorso anno.

La sfida a Jeddah è complicata dalle particolarità del tracciato saudita, che rispetto allo scorso anno ha subito alcuni cambiamenti per ragioni di sicurezza. Si tratta di un cittadino anomalo, non particolarmente abrasivo, ma molto veloce, con una media di 250 km/h e, allo stesso tempo, affollato di curve, 27, la maggior parte delle quali percorse a medio-alta velocità.

Solo poche curve richiedono, infatti, frenate importanti: tra le tante va tenuta d’occhio la 13, una curva a sinistra con un banking di 12 gradi che stressa particolarmente le coperture.

Le elevate velocità hanno portato i tecnici di MegaRide a concentrare la loro attenzione sulle accelerazioni. Il primo diagramma fornito dagli analisti evidenza le accelerazioni G laterali in un giro sul circuito saudita, dai quali risulta evidente, con un colore più chiaro e intenso, quali sono le curve più demanding.

I dati confermano che la curva 13 risulta quella più stressante, ma non sono da sottovalutare la serie di curve veloci del primo settore. Dal confronto con il secondo diagramma, focalizzato sulle accelerazioni longitudinali, risulta chiaro che il tracciato saudita non sia una pista di trazione, ma caratterizzata da rilevanti carichi laterali.

Le temperature medie raggiunte dalla superficie dei quattro pneumatici sottolineano il grosso stress termico a cui sono sottoposte le gomme nei tratti citati. Tutte e quattro le coperture subiscono elevati sbalzi termici nello “snake” del primo settore, da curva 4 a curva 12, dove conta molto la stabilità in curva e dove il setup della vettura deve essere efficiente per evitare sbilanciamenti che potrebbero influenzare il “lap time”.

Questo tratto nella scorsa stagione ha impegnato molto i piloti che dovevano lottare con la bassa deportanza. Sarà interessante vedere se le nuove configurazioni aerodinamiche, con le nuove macchine a effetto suolo, riusciranno a dare maggior carico in questo tratto ad alta velocità.

Nella curva 13, in presenza di banking, è il lato destro della vettura, sia sulla gomma anteriore che posteriore, a subire lo stress termico maggiore. Sebbene ciò sia abbastanza normale, essendo una curva a 180° a sinistra, è pur vero che, per effetto del banking, parte della forza peso gravante sulle gomme diminuisce, ma un’aliquota non trascurabile della forza centrifuga si scarica in direzione perpendicolare al suolo, andando ad aumentare il carico che devono sostenere le coperture.

Questi fenomeni rendono centrale la strategia gomme: non solo è necessaria un’accurata scelta della rotazione delle mescole durante le diverse fasi di gara, ma anche quella relativa alle pressioni iniziali e agli angoli di camber.

Ultima notazione è l’elevata evoluzione che il tracciato subisce durante il week-end di gara, non essendo molto utilizzato durante l’anno. Un dato in più da registrare nel ri-apprendimento di un tracciato, praticamente sconosciuto a tutti.