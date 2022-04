F1 | Simulazione Imola: occhio alla staccata della Rivazza

Alla vigilia del quarto appuntamento del campionato mondiale di F1, i valori in campo sembrano abbastanza chiari: Ferrari e Red Bull a contendersi il piatto, con Mercedes, al momento, terza forza del mondiale.

Spetta all’attesissimo GP dell’Emilia-Romagna, il primo europeo del mondiale, confermare o sovvertire gli attuali assetti in uno scenario che non poteva essere migliore: quello della Motor Valley, fiore all’occhiello dell’automobilismo e del motorsport internazionale.

Il tracciatodi Imola è uno di quelli old style: molto divertente e sfidante per i piloti, quanto spesso insidioso. È contraddistinto da 18 curve, benché le frenate realmente impegnative siano solo tre, con tutte le altre di media o bassa intensità.

Grazie ai loro strumenti di simulazione, i tecnici di MegaRide, hanno analizzato gli scambi termici che coinvolgono gli pneumatici: dal grafico, che propone un confronto tra la friction power longitudinale generata a Imola e quella di Sakhir, in Bahrain, è evidente la differenza di calore a cui sono sottoposte le gomme. Imola non è, quindi, né un circuito particolarmente demanding per i freni, né stressante per le gomme in trazione e frenata.

Gli scambi termici delle gomme a confronto fra Imola a sinistra e Sakhir a destra Photo by: MegaRide

Anche i carichi laterali non sono elevati, anche se il circuito emiliano, soprannominato il piccolo Nurburgring, è molto tecnico, ed è importante interpretare al meglio le varie staccate e tenere un buon ritmo, per affrontare i diversi saliscendi e le diverse varianti che lo caratterizzano.

Dal punto di vista termico non si evidenziano grossi stress sugli pneumatici. Dalle simulazioni condotte dal team di MegaRide sono state ricavate le curve proposte in basso, nelle quali è stata rappresentata la temperatura interna del battistrada (tread core) raggiunta in un giro secco sull’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Imola: ecco gli scambi termici che si registrano sulle quattro gomme Photo by: MegaRide

Le gomme maggiormente sollecitate, vista la percorrenza in senso antiorario, sono quelle destre. I tratti più critici del tracciato sono la variante Villeneuve (curva 5-6) e le due Rivazza (curva 17-18). La variante Villeneuve è un veloce sinistra-destra che impegna notevolmente la gomma anteriore destra che soffre molto in appoggio nella prima curva a sinistra percorsa a notevole velocità.

Le due della Rivazza vengono affrontate dopo la Variante Alta, subito dopo un cambiamento di pendenza: c’è il rischio di avere gomme troppo calde, essendo la frenata più impegnativa dell’intero circuito, e di soffrire di sottosterzo, fortemente condizionato anche dai nuovi regolamenti tecnici. Tale situazione è certamente da evitare visto il lunghissimo rettilineo da affrontare.

Non è un tracciato in cui è facile sorpassare, complice anche la carreggiata stretta, col rettilineo di partenza unico punto dove è possibile tentare di guadagnare posizioni.

Le strategie saranno dunque fondamentali, con i vari team che cercheranno di limitare il numero di soste, vista anche la lunghezza della pit-lane e il tempo che si può perdere per un pit-stop.

Le scelte di Pirelli, la cui mescola più morbida portata a Imola è la C3, potranno aiutare una strategia con poche soste, nonostante l’alta abrasività della pista, che al contempo assicura elevato grip ma anche alta usura. La struttura stessa delle nuove gomme da 18 pollici dovrebbe limitare il calore generato sul tracciato, permettendo di preservare al meglio le coperture e contenere i pit-stop.