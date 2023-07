F1 | Silverstone, Libere 3: spunta Leclerc, Verstappen si nasconde

Charles Leclerc aveva bisogno di una sessione sull'asciutto per recuperare il tempo perso ieri per un problema elettrico che gli aveva impedito di girare con la SF-23. Il monegasco ha avuto la conferma che la riparazione ai cablaggi è stata perfetta perché Charles, montate le gomme soft, ha centrato il miglior tempo in 1'27"419, risultando il più veloce nei tre intermedi della pista. La pioggia, poi arrivata puntualmente, non ha permesso alla Scuderia di raccogliere utili informazioni per i long run. Leclerc ha effettuato anche un paio di tornate con le slick sull'asfalto viscido per prendere dimestichezza con il fondo viscido dopo le difficoltà accusate in Austria.Un lungo ha poi consigliato Leclerc a rientrare ai box evitando di prendere inutili rischi.

Non ci dobbiamo stupire perché Max Verstappen e Sergio Perez non hanno mai montato la gomma soft dedicandosi alla media per raccogliere dei dati che potranno essere utili per la gara, visto che la qualifica verosimilmente sarà bagnata, per cui la Red Bull non ha cercato il giro secco. Il messicano è rimasto anonimo con le medie finendo solo 14esimo.

E così alle spalle della Ferrari c'è l'incredibile Williams di Alexander Albon: l'anglo thailandese si è portato a 173 millesimi dalla rossa con un ottimo 1'27"592 a conferma che l'ultimo aggiornamento tecnico ha permesso alla squadra diretta da James Vowles di fare un importante salto di qualità. La conferma è arrivata da Logan Sargeant che ha portato la sua FW45 in settima posizione subito a ridosso di Carlos Sainz, sesto con l'altra Ferrari.

In terza piazza si è inserito Fernando Alonso con l'Aston Martin capace di 1'27784 per stare davanti a Pierre Gasly (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes). La Stella sta deludendo, per cui anche la notte di lavoro di Mick Schumacher al simulatore è servita a poco: la W14 soffre Silverstone e George Russell è addirittura nono.

La top 10 è chiusa da Yuki Tsunoda che ha cominciato a capirci qualcosa con l'AlphaTauri rivista e corretta: il giapponese ha limitato il distacco da Leclerc a 918 millesimi, subito incalzato dal compagno di squadra Nyck De Vries, finalmente a suo agio con la AT04.

Non ha brillato la McLaren: Lando Norris è finito sotto investigazione perché a inizio turno, mentre stava uscendo dalla pitlane, è stato bloccato via radio perché aveva un elemento per il raffreddamento non tolto. Un meccanico è corso per levare il soffiatore, ma è andato oltre la linea che autorizza lo staff del team ad agire, per cui l'inglese rischia una sanzione. Lando ha chiuso 12esimo, mentre Oscar Piastri con la MCL60 finalmente aggiornata anche per lui è 17esimo.

Non impressiona la Haas con Kevin Magnussen, 15esimo, più pimpante di Nico Hulkenberg. Male l'Alfa Romeo nonostante il nuovo pacchetto di novità: Valtteri Bottas è 18esimo con la C43, mentre Guanyu Zhou non ha chiuso un tempo. Il cinese ha dovuto fare i conti con un problema alla MGU-H della power unit Ferrari. A ogni appuntamento c'è un problema sullo 066/7 dei clienti del Cavallino: l'affidabilità resta un allarme per Maranello.

Sul bagnato ha dato una lezione di guida Max Verstappen, nettamente il più veloce con le intermedie, mentre Charles Leclerc ha sofferto per un innocuo testacoda che gli fa perdere quella confidenza che andava a cercare. Non ha ancora trovato il feeling sul posteriore...