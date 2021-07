F1, Silverstone, Libere 1: Verstappen fa il vuoto

La Red Bull ha voluto mettere subito le cose in chiaro: Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione (e unica) di prove libere del GP di Gran Bretagna prima delle qualifiche di oggi nel tardo pomeriggio. L'olandese è stato capace di ottenere un 1'27"035 con le gomme soft nonostante un vento fastidioso che soffiava cambiando direzione spesso.

Alle spalle del leader del mondiale, che è riuscito a fare tre run con le tre mescole, si è inserito Lando Norris con la McLaren: l'inglese la sua prestazione di 1'27"814 l'ha conquistata utilizzando la mescola media, segno che il distacco di 779 millesimi dalla vetta può tranquillamente essere abbattuto, confermando che l'exploit nella qualifica del Red Bull Ring non è stato casuale.

Ci si aspettava qualcosa di più dalla Mercedes, terza con Lewis Hamilton e quinta con Valtteri Bottas. La squadra di Brackley ha introdotto un nuovo pacchetto aerodinamico e hanno corretto il disegno del fondo che ha rinunciato alle "onde". Si dice che i tecnici abbiamo risolto un problema di bilanciamento della vettura e che i piloti fossero soddisfatti del nuovo set up provato al simulatore.

Il risultato della pista è stato meno convincente, perché Hamilton è a 780 millesimi da Verstappen. E' vero che la Mercedes ha lavorato su mini long run e, quindi, le frecce nere dovrebbero aver girato con più carburante delle RB16B. Deve far riflettere i tecnici di James Allison il fatto che Charles Leclerc con la Ferrari sia arrivato ad appena 13 millesimi dalla vettura del campione del mondo. Ancora una volta è stata la McLaren la monoposto migliore spinta dalla power unit Mercedes, segno che la W12 fatica a sentire le modifiche. Va detto che questo è l'unico turno buono prima delle qualifiche e le squadre possono aver diversificato le attività in funzione dei programmi che hanno deciso a tavolino.

Va aggiunto che anche Valtteri Bottas, a parità di gomma rossa, è arrivato a pochi millesimi dal suo capitano, segno che i due piloti erano vicini al limite della macchina in quella configurazione. Se Norris non può più essere considerato una sorpresa, bisogna registrare la buona prestazione della Ferrari. Il monegasco è ad appena 14 millesimi dal britannico del team di Woking, sebbene con uno scarto di mescola a favore di Lando.

La squadra del Cavallino a inizio turno si è dedicata a un mini long run con le hard con entrambi i piloti, cercando di scoprire qual è l'attitudine della SF21 a una pista come quella inglese che sulla carta è ostica alla Rossa. Carlos Sainz è arrivato sesto subito a ridosso di Bottas, sebbene lo lo spagnolo non abbia evitato un testacoda innocuo a bassa velocità nel quale non ha fatto danni.

Non male la settima piazza di Sebastian Vettel con l'Aston Martin, mentre non ha entusiasmato Sergio Perez solo ottavo con la seconda RB16B ad oltre un secondo dal suo compagno di squadra: il messicano ha sbagliato qualcosa nel giro secco.

Daniel Ricciardo è nono con l'altra McLaren (lascia mezzo secondo a Norris), mentre chiude la top 10 Esteban Ocon con l'Alpine dotata di un nuovo telaio della A521. Il francese è tornato a fare meglio di Fernando Alonso che è 14esimo.

Le due AlphaTauri viaggiano di conserva con Pierre Gasly 11esimo e Yuki Tsunoda 12esimo. Antonio Giovinazzi è 12esimo con l'Alfa Romeo confermando la supremazia di Hinwil visto che Kimi Raikkonen è solo 15esimo.

In evidenza Nicholas Latifi che ha messo la Williams al 16esimo posto (con George Russell stranamente ultimo), mentre in difficoltà è parso Lance Stroll con l'Aston Martin che è rimasto chiuso nella morsa delle due Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Positivo il debutto delle nuove gomme Pirelli con una costruzione più rigida: sull'asfalto c'erano 47 gradi come picco e non si sono registrati particolari problemi di tenuta.